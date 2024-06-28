Энергетические батончики с миндалём, финиками и коноплёй: для здоровья сердца и сосудов

Орехово-фруктовые энергетические батончики: для здоровья сердца

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндаль, финики и семена конопли от природы богаты белком, клетчаткой и другими важными питательными веществами — это идеальные ингредиенты для энергетического батончика.

Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, PDM

Миндаль — это полезные для сердца орехи, которые содержат большое количество мононенасыщенных жиров, помогающих снизить уровень "плохого" холестерина.

Финики — это натуральные подсластители с низкой гликемической нагрузкой. Это означает, что они не вызывают скачков уровня сахара в крови. Финики также богаты витаминами и минералами, что делает их вкусной и питательной добавкой к любому десерту.

Семена конопли богаты жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также содержат множество антиоксидантов, которые помогают сохранить здоровье мозга, сердца, кожи и суставов.

Ингредиенты

1 чашка фиников меджул без косточек

1 стакан сушёной клюквы

3/4 стакана миндаля (несолёного)

1 столовая ложка семян чиа

2 столовые ложки семян льна

2 столовые ложки семян конопли

2 столовые ложки мёда

Приготовление

Измельчите финики и миндаль в кухонном комбайне, добавьте сушёную клюкву вместе с семенами и медом и взбейте. Возьмите форму для выпечки и застелите её пергаментной бумагой. Переложите смесь в форму и равномерно распределите. Охлаждайте пару часов. Разрежьте на 12 батончиков.