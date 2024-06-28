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Назван лучший способ предотвратить прорастание картофеля. И попробуйте трюк с яблоком

Как замедлить прорастание картофеля?

1:46
Еда

У всех есть хотя бы одно любимое блюдо из картофеля. Это самый популярный овощ во всём мире. К тому же картофель богат питательными веществами, включая белок и клетчатку. Однако как спасти ценный продукт от прорастания? Многие видели в социальных сетях видеоролики, где люди прячут яблоки в мешки с картошкой, чтобы они не проросли. Но сработает ли этот трюк? 

Как замедлить прорастание картофеля?
Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0

Если вы не храните картофель правильно — в прохладном, тёмном и проветриваемом месте — он быстро начнёт прорастать. Но вот как помогут замедлить этот процесс яблоки?

Согласно науке, фрукты, такие как яблоки или бананы, выделяют этилен, который играет решающую роль в процессе их созревания, в одном лабораторном исследовании было выявлено, что этилен замедляет прорастание картофеля. Помогут ли вам фрукты или нет - можете поэкспериментировать, но если вы хотите сберечь картофель на длительный срок, то рекомендуем придерживаться основных правил хранения:

  • Держите картофель в прохладе и темноте, избегайте прямых солнечных лучей и колебаний температуры.
  • Картофелю необходима хорошая вентиляция, чтобы предотвратить накопление влаги, приводящей к гниению. Храните овощ в мешковине, сетчатом мешке или деревянном ящике.
  • Не храните картофель с луком. Лук выделяет газы, которые могут привести к более быстрой порче картофеля. 
  • Не храните картофель в холодильнике, низкая температура может превратить картофельный крахмал в сахар, влияя на вкус и текстуру картофеля.
  • Следите за гнилью: одна плохая картофелина может испортить всю картошку.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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