Назван лучший способ предотвратить прорастание картофеля. И попробуйте трюк с яблоком

Как замедлить прорастание картофеля?

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

У всех есть хотя бы одно любимое блюдо из картофеля. Это самый популярный овощ во всём мире. К тому же картофель богат питательными веществами, включая белок и клетчатку. Однако как спасти ценный продукт от прорастания? Многие видели в социальных сетях видеоролики, где люди прячут яблоки в мешки с картошкой, чтобы они не проросли. Но сработает ли этот трюк?

Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0

Если вы не храните картофель правильно — в прохладном, тёмном и проветриваемом месте — он быстро начнёт прорастать. Но вот как помогут замедлить этот процесс яблоки?

Согласно науке, фрукты, такие как яблоки или бананы, выделяют этилен, который играет решающую роль в процессе их созревания, в одном лабораторном исследовании было выявлено, что этилен замедляет прорастание картофеля. Помогут ли вам фрукты или нет - можете поэкспериментировать, но если вы хотите сберечь картофель на длительный срок, то рекомендуем придерживаться основных правил хранения: