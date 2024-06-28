До смешного простой трюк, который поможет вам готовить идеальные креветки

Креветки — одно из самых простых в приготовлении блюд. Нагрейте в сковороде немного оливкового масла, обжарьте креветки и добавьте кусочек сливочного масла.
Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0
Они готовятся невероятно быстро, к тому же легко доступны, зачастую не очень дорого стоят и очень полезны для здоровья. Возможно, именно поэтому креветки являются наиболее популярными морепродуктами. Но поскольку креветки готовятся очень быстро, приготовить их правильно — зачастую довольно сложная задача. Их очень легко переварить и превратить в резину. Но мы поделимся с вами лайфхаком, как этого избежать.
Если вы их обжариваете или готовите на гриле, то на каждую сторону уходит буквально две минуты, так что не уходите далеко. Следите за тем, чтобы они едва порозовели с одной стороны, прежде чем перевернуть. Как только креветки начнут сворачиваться буквой C, снимите сковороду с огня и дайте остаточному теплу продолжить приготовление.
Если вы готовите на пару или варите, обратите внимание на схожие признаки. Когда креветки будут готовы, они также станут розовыми и свернутся в букву C.
Отварить креветки в соусе сложнее всего, так как вам проблематично будет проверить их готовность.