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До смешного простой трюк, который поможет вам готовить идеальные креветки

Как приготовить креветки, чтобы они не были резиновыми

1:20
Еда

Креветки — одно из самых простых в приготовлении блюд. Нагрейте в сковороде немного оливкового масла, обжарьте креветки и добавьте кусочек сливочного масла.

Как приготовить креветки, чтобы они не были резиновыми
Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0

Они готовятся невероятно быстро, к тому же легко доступны, зачастую не очень дорого стоят и очень полезны для здоровья. Возможно, именно поэтому креветки являются наиболее популярными морепродуктами. Но поскольку креветки готовятся очень быстро, приготовить их правильно — зачастую довольно сложная задача. Их очень легко переварить и превратить в резину. Но мы поделимся с вами лайфхаком, как этого избежать.

  • Если вы их обжариваете или готовите на гриле, то на каждую сторону уходит буквально две минуты, так что не уходите далеко. Следите за тем, чтобы они едва порозовели с одной стороны, прежде чем перевернуть. Как только креветки начнут сворачиваться буквой C, снимите сковороду с огня и дайте остаточному теплу продолжить приготовление.
  • Если вы готовите на пару или варите, обратите внимание на схожие признаки. Когда креветки будут готовы, они также станут розовыми и свернутся в букву C.
  • Отварить креветки в соусе сложнее всего, так как вам проблематично будет проверить их готовность.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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