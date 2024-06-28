До смешного простой трюк, который поможет вам готовить идеальные креветки

Как приготовить креветки, чтобы они не были резиновыми

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки — одно из самых простых в приготовлении блюд. Нагрейте в сковороде немного оливкового масла, обжарьте креветки и добавьте кусочек сливочного масла.

Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0

Они готовятся невероятно быстро, к тому же легко доступны, зачастую не очень дорого стоят и очень полезны для здоровья. Возможно, именно поэтому креветки являются наиболее популярными морепродуктами. Но поскольку креветки готовятся очень быстро, приготовить их правильно — зачастую довольно сложная задача. Их очень легко переварить и превратить в резину. Но мы поделимся с вами лайфхаком, как этого избежать.