Салат, выпечка, заправка: 3 рецепта, где не обошлось без апельсина

Апельсины — чрезвычайно полезные фрукты. Они богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, где основным ингредиентом выступает этот солнечный фрукт.
В большой миске смешайте сухие ингредиенты и отложите в сторону. Затем взбейте жидкие ингредиенты в отдельной миске и залейте смесью салат.
Любители выпечки также могут использовать апельсины для приготовления питательной буханки. Для приготовления теста смешайте яйцо, апельсиновый сок и растопленное сливочное масло. Затем добавьте 2 стакана муки, 1 стакан сахара и по 1 чайной ложке разрыхлителя и пищевой соды. Перемешайте, добавьте клюкву и измельчённые грецкие орехи. Выпекайте при температуре 160 градусов в течение 60 минут.
Чтобы приготовить апельсиновую заправку для салата, просто смешайте ингредиенты в блендере. Посолите и поперчите.
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