Салат, выпечка, заправка: 3 рецепта, где не обошлось без апельсина

Три рецепта, где основным ингредиентом является апельсин

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсины — чрезвычайно полезные фрукты. Они богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, где основным ингредиентом выступает этот солнечный фрукт.

Фото: flickr.com by gcardinal, CC BY 2.0

Салат из апельсинов и капусты

Ингредиенты

Брокколи

2 столовые ложки мёда

2 столовые ложки оливкового масла

Апельсиновый сок

Апельсиновая цедра

Смесь орехов

Приготовление

В большой миске смешайте сухие ингредиенты и отложите в сторону. Затем взбейте жидкие ингредиенты в отдельной миске и залейте смесью салат.

Клюквенно-апельсиновый хлеб с орехами

Любители выпечки также могут использовать апельсины для приготовления питательной буханки. Для приготовления теста смешайте яйцо, апельсиновый сок и растопленное сливочное масло. Затем добавьте 2 стакана муки, 1 стакан сахара и по 1 чайной ложке разрыхлителя и пищевой соды. Перемешайте, добавьте клюкву и измельчённые грецкие орехи. Выпекайте при температуре 160 градусов в течение 60 минут.

Апельсиновая заправка для салата

Ингредиенты

1,5 апельсина

1/2 столовой ложки мёда

2 столовые ложки белого винного уксуса

1/2 столовой ложки оливкового масла

Приготовление

Чтобы приготовить апельсиновую заправку для салата, просто смешайте ингредиенты в блендере. Посолите и поперчите.