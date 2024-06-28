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Салат, выпечка, заправка: 3 рецепта, где не обошлось без апельсина

Три рецепта, где основным ингредиентом является апельсин

1:35
Еда

Апельсины — чрезвычайно полезные фрукты. Они богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, где основным ингредиентом выступает этот солнечный фрукт. 

Три рецепта, где основным ингредиентом является апельсин
Фото: flickr.com by gcardinal, CC BY 2.0

Салат из апельсинов и капусты

Ингредиенты

  • Брокколи
  • 2 столовые ложки мёда
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Апельсиновый сок
  • Апельсиновая цедра
  • Смесь орехов

Приготовление

В большой миске смешайте сухие ингредиенты и отложите в сторону. Затем взбейте жидкие ингредиенты в отдельной миске и залейте смесью салат. 

Клюквенно-апельсиновый хлеб с орехами

Любители выпечки также могут использовать апельсины для приготовления питательной буханки. Для приготовления теста смешайте яйцо, апельсиновый сок и растопленное сливочное масло. Затем добавьте 2 стакана муки, 1 стакан сахара и по 1 чайной ложке разрыхлителя и пищевой соды. Перемешайте, добавьте клюкву и измельчённые грецкие орехи. Выпекайте при температуре 160 градусов в течение 60 минут.

Апельсиновая заправка для салата

Ингредиенты

  • 1,5 апельсина
  • 1/2 столовой ложки мёда
  • 2 столовые ложки белого винного уксуса
  • 1/2 столовой ложки оливкового масла

Приготовление

Чтобы приготовить апельсиновую заправку для салата, просто смешайте ингредиенты в блендере. Посолите и поперчите. 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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