Как правильно солить яичницу, чтобы блюдо не получилось жёстким

Когда добавлять соль в яичницу

Приготовление лёгкой и воздушной яичницы — один из лучших и простых способов начать свой день. Но несмотря на простоту этого быстрого завтрака, богатого белком, среди поваров и диетологов продолжаются споры о том, когда его солить.

Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch, CC BY 2.0

Добавление соли в яйца перед их приготовлением сделает белок более жидким и конечный продукт получится жёстким и эластичным. Тем не менее есть мнение, что добавление соли перед приготовлением делает омлет более ароматным.

Возможно, вас учили никогда не добавлять соль в сырые яйца, так как натрий изменит их текстуру. Так ли это? Ответил на этот вопрос Уитни Фортин, вице-президент по маркетингу Happy Egg:

"Добавление соли в яичницу перед приготовлением действует как буфер, который предотвращает слишком плотное стягивание белков и желтков и потерю влаги. Если вы добавите соль в самом начале, то омлет получится более воздушным".

Соль помогает разбить белок и создать более однородную смесь, делает его более нежным.

Лёгкая, нежная и влажная яичница-болтунья требует умеренно слабого нагрева, чтобы удержать часть воды, которая естественным образом содержится в яйцах.

Так сколько же соли следует добавлять в яичницу перед приготовлением? Эксперты рекомендуют добавлять большую щепотку соли на каждую пару яиц. И лучше всего перед приготовлением яйца слегка недосолить.