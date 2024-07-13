Как готовить котлеты, чтобы они получились сочными: рассказываем пять хитростей

Чтобы приготовить сочные котлеты, следуйте этим пяти правилам:
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Выбор мяса: используйте филейную часть или лопатку говядины и свинины или смесь индюшатины и курятины.
Добавки: лук, хлеб и сало делают котлеты сочными. Лук натирайте на мелкой тёрке и добавляйте в фарш. Используйте замоченный в воде черствый хлеб или манку. Можно ещё добавить в фарш для котлет кусочек сала - он придаст котлетам нежность.
Воздушность: тщательно и долго перемешивайте котлетный фарш, чтобы сделать его воздушным и сочным.
Яичный белок: перед жаркой обмакивайте каждую котлету в яичный белок, чтобы сохранить влагу внутри.
Правильное приготовление: переворачивайте котлеты каждые 3–4 минуты и готовьте на маленьком огне под закрытой крышкой.