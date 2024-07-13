Как готовить котлеты, чтобы они получились сочными: рассказываем пять хитростей

Пять проверенных секретов действительно сочных котлет

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить сочные котлеты, следуйте этим пяти правилам:

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0