Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как восстановить густоту бровей: советы по уходу и моделированию
BMJ: терапия голосом помогает лицам с болезнью Паркинсона преодолеть одиночество
Когда нужно вспахивать дачный участок
Что делать при солнечном ударе в качестве первой помощи
Lamborghini Urus получил рекордную страховую выплату за ущерб от упавшего снега
CD Projekt RED привлекает ведущих специалистов для разработки сиквела Cyberpunk 2077
Спортинструктор рассказала, какие упражнения могут повлиять на настроение
Тренер Гомес рассказала, как достичь упругих ягодиц
Nature: чума погубила большую часть населения Европы в каменном веке
Как готовить котлеты, чтобы они получились сочными: рассказываем пять хитростей

Пять проверенных секретов действительно сочных котлет

0:54
Еда

Чтобы приготовить сочные котлеты, следуйте этим пяти правилам:

Пять проверенных секретов действительно сочных котлет
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0
  1. Выбор мяса: используйте филейную часть или лопатку говядины и свинины или смесь индюшатины и курятины.
  2. Добавки: лук, хлеб и сало делают котлеты сочными. Лук натирайте на мелкой тёрке и добавляйте в фарш. Используйте замоченный в воде черствый хлеб или манку. Можно ещё добавить в фарш для котлет кусочек сала - он придаст котлетам нежность.
  3. Воздушность: тщательно и долго перемешивайте котлетный фарш, чтобы сделать его воздушным и сочным.
  4. Яичный белок: перед жаркой обмакивайте каждую котлету в яичный белок, чтобы сохранить влагу внутри.
  5. Правильное приготовление: переворачивайте котлеты каждые 3–4 минуты и готовьте на маленьком огне под закрытой крышкой.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто
Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто
Последние материалы
BMJ: терапия голосом помогает лицам с болезнью Паркинсона преодолеть одиночество
Когда нужно вспахивать дачный участок
Что делать при солнечном ударе в качестве первой помощи
Lamborghini Urus получил рекордную страховую выплату за ущерб от упавшего снега
CD Projekt RED привлекает ведущих специалистов для разработки сиквела Cyberpunk 2077
Спортинструктор рассказала, какие упражнения могут повлиять на настроение
Пять проверенных секретов действительно сочных котлет
Тренер Гомес рассказала, как достичь упругих ягодиц
Nature: чума погубила большую часть населения Европы в каменном веке
Intel анонсировала новую технологию улучшения изображения для Linux
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников