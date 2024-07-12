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Пышное тесто для пирогов и пирожков: делимся четырьмя проверенными секретами

Что добавить в тесто, чтобы пироги и булочки получились пышными?

1:16
Еда

Ваши пироги и пирожки получатся нежными, воздушными и пышными, если добавить в тесто разведённый водой крахмал. Он обеспечит свежесть выпечки на следующий день и не позволит ей быстро зачерстветь.

Что добавить в тесто, чтобы пироги и булочки получились пышными?
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Манная крупа также будет полезной для теста, её можно использовать практически везде, кроме слоёного, заварного и песочного теста. На пол-литра теста достаточно положить одну чайную ложку манки.

Тесто с манкой особенное, благодаря крупинкам оно не будет сохнуть и быстро заветриваться, а ещё манка способствует подъёму теста, поэтому выпечка получается пышной.

Если вы хотите приготовить выпечку с аппетитной, блестящей и красивой корочкой, то тесто лучше готовить на воде, а не на молоке. Вместо молока можно добавить в тесто полстакана минеральной воды или развести в стакане воды одну чайную ложку соды, гашёную лимонной кислотой или уксусом.

Для пирожков можно добавить в тесто воду с крахмалом, которая осталась после варки макарон или картофеля.

А самое главное для пышной выпечки — это использовать все ингредиенты комнатной температуры. Для этого их можно подогреть в микроволновке.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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