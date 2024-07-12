Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature: чума погубила большую часть населения Европы в каменном веке
Intel анонсировала новую технологию улучшения изображения для Linux
Путешественники жалуются на Крым: пляжи грязные, цены завышены
Для уменьшения аппетита ешьте орехи и бобовые
Что добавить в тесто, чтобы пироги и булочки получились пышными?
Секрет долговечности поликарбонатной теплицы
На что обратить внимание при покупке Geely Tugella: советы эксперта
Кардиолог Луконин рассказал, как защитить сердце в жару
Цыганский табор в Казани: жители обеспокоены новым соседством
Делаем основу для тарталеток из простого и дешёвого продукта: необычный способ

Делаем заготовки для тарталеток из лаваша: дёшево, быстро и никаких хлопот с тестом

0:45
Еда

Заготовки для тарталеток из лаваша делаются просто, быстро, получаются тонкими и хрустящими. А главное, вам не придётся возиться с тестом!

Делаем заготовки для тарталеток из лаваша: дёшево, быстро и никаких хлопот с тестом
Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler, CC BY 2.0
  1. Чтобы приготовить оригинальные хрустящие корзиночки, нарежьте тонкий лаваш квадратиками.
  2. Возьмите один из них и смажьте его смесью из взбитого яйца и небольшого количества воды.
  3. Затем сверху положите крест-накрест второй квадратик. Повторите этот процесс с остальными заготовками и уложите их в формочки для кексов.
  4. Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте туда заготовки на 10 минут.
  5. После того как они полностью остынут, аккуратно извлеките их из формочек.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто
Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто
Последние материалы
Для уменьшения аппетита ешьте орехи и бобовые
Что добавить в тесто, чтобы пироги и булочки получились пышными?
Секрет долговечности поликарбонатной теплицы
На что обратить внимание при покупке Geely Tugella: советы эксперта
Кардиолог Луконин рассказал, как защитить сердце в жару
Цыганский табор в Казани: жители обеспокоены новым соседством
Маринованные овощи снижают уровень плохого холестерина
Преждевременная седина: как стресс влияет на цвет ваших волос
Microsoft пересматривает рекламу и поставки Xbox в регионах за пределами США
Туроператоры озвучили цены на летние путёвки в Абхазию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников