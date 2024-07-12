Делаем основу для тарталеток из простого и дешёвого продукта: необычный способ
Делаем заготовки для тарталеток из лаваша: дёшево, быстро и никаких хлопот с тестом
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Заготовки для тарталеток из лаваша делаются просто, быстро, получаются тонкими и хрустящими. А главное, вам не придётся возиться с тестом!
Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler, CC BY 2.0
- Чтобы приготовить оригинальные хрустящие корзиночки, нарежьте тонкий лаваш квадратиками.
- Возьмите один из них и смажьте его смесью из взбитого яйца и небольшого количества воды.
- Затем сверху положите крест-накрест второй квадратик. Повторите этот процесс с остальными заготовками и уложите их в формочки для кексов.
- Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте туда заготовки на 10 минут.
- После того как они полностью остынут, аккуратно извлеките их из формочек.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру