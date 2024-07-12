Делаем основу для тарталеток из простого и дешёвого продукта: необычный способ

Делаем заготовки для тарталеток из лаваша: дёшево, быстро и никаких хлопот с тестом

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Заготовки для тарталеток из лаваша делаются просто, быстро, получаются тонкими и хрустящими. А главное, вам не придётся возиться с тестом!

Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler, CC BY 2.0