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Что сделает малосольные огурчики хрустящими: делимся секретным проверенным рецептом

Как сделать малосольные огурцы хрустящими?

2:19
Еда

Приготовление хрустящих малосольных огурцов может вызвать некоторые трудности. Многие сталкиваются с проблемами при засолке, несмотря на неоднократные попытки. Причины могут быть разными: иногда дело в самих огурцах, которые должны быть свежими, с плотной кожурой и хрустящей мякотью. Также важно соблюдать технологию засолки и использовать надёжный рецепт. Следуя этому проверенному методу, вы сможете насладиться вкусными и хрустящими малосольными огурцами.

Как сделать малосольные огурцы хрустящими?
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 1,5 кг огурцов,
  • 6 зубчиков чеснока,
  • 3 листа вишни,
  • 1-2 листа хрена,
  • 5-6 листьев смородины,
  • 3 веточки укропа,
  • 10 шт. душистого перца,
  • 3-4 бутона гвоздики,
  • 3-4 лавровых листа,
  • 2 ст. л. соли,
  • 2 литра воды.

Чтобы приготовить хрустящие малосольные огурцы, выполните следующие шаги:

  1. Выберите огурцы: они должны быть небольшими, не длиннее 6-7 сантиметров.
  2. Промойте огурцы, высушите их с помощью бумажных полотенец и обрежьте концы.
  3. Очистите зубчики чеснока и нарежьте их крупными кусочками.
  4. Промойте листья хрена, вишни и смородины, а также укроп и тщательно высушите их на бумажных полотенцах.
  5. Разместите подготовленные огурцы в чистой трёхлитровой стерилизованной банке, чередуя их с зеленью и чесноком. Огурцы следует размещать вертикально.
  6. Налейте воду в кастрюлю для рассола, добавьте соль, перец, гвоздику и лавровый лист. Поставьте на сильный огонь и быстро доведите до кипения. Снимите с огня.
  7. Залейте кипящим рассолом огурцы в банке, накройте её чистым полотенцем и оставьте в тёплом месте (комнатной температуры будет достаточно).
  8. На следующий день хрустящие малосольные огурцы будут готовы. При желании их можно законсервировать. Для этого процедите рассол из-под огурцов и прокипятите его. Залейте им огурцы в банках, прикройте крышками и стерилизуйте 10-15 минут. Затем сразу укупорьте.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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