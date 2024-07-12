Что сделает малосольные огурчики хрустящими: делимся секретным проверенным рецептом

Как сделать малосольные огурцы хрустящими?

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление хрустящих малосольных огурцов может вызвать некоторые трудности. Многие сталкиваются с проблемами при засолке, несмотря на неоднократные попытки. Причины могут быть разными: иногда дело в самих огурцах, которые должны быть свежими, с плотной кожурой и хрустящей мякотью. Также важно соблюдать технологию засолки и использовать надёжный рецепт. Следуя этому проверенному методу, вы сможете насладиться вкусными и хрустящими малосольными огурцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Ингредиенты:

1,5 кг огурцов,

6 зубчиков чеснока,

3 листа вишни,

1-2 листа хрена,

5-6 листьев смородины,

3 веточки укропа,

10 шт. душистого перца,

3-4 бутона гвоздики,

3-4 лавровых листа,

2 ст. л. соли,

2 литра воды.

Чтобы приготовить хрустящие малосольные огурцы, выполните следующие шаги: