Что сделает малосольные огурчики хрустящими: делимся секретным проверенным рецептом

Приготовление хрустящих малосольных огурцов может вызвать некоторые трудности. Многие сталкиваются с проблемами при засолке, несмотря на неоднократные попытки. Причины могут быть разными: иногда дело в самих огурцах, которые должны быть свежими, с плотной кожурой и хрустящей мякотью. Также важно соблюдать технологию засолки и использовать надёжный рецепт. Следуя этому проверенному методу, вы сможете насладиться вкусными и хрустящими малосольными огурцами.
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0
Ингредиенты:
1,5 кг огурцов,
6 зубчиков чеснока,
3 листа вишни,
1-2 листа хрена,
5-6 листьев смородины,
3 веточки укропа,
10 шт. душистого перца,
3-4 бутона гвоздики,
3-4 лавровых листа,
2 ст. л. соли,
2 литра воды.
Чтобы приготовить хрустящие малосольные огурцы, выполните следующие шаги:
Выберите огурцы: они должны быть небольшими, не длиннее 6-7 сантиметров.
Промойте огурцы, высушите их с помощью бумажных полотенец и обрежьте концы.
Очистите зубчики чеснока и нарежьте их крупными кусочками.
Промойте листья хрена, вишни и смородины, а также укроп и тщательно высушите их на бумажных полотенцах.
Разместите подготовленные огурцы в чистой трёхлитровой стерилизованной банке, чередуя их с зеленью и чесноком. Огурцы следует размещать вертикально.
Налейте воду в кастрюлю для рассола, добавьте соль, перец, гвоздику и лавровый лист. Поставьте на сильный огонь и быстро доведите до кипения. Снимите с огня.
Залейте кипящим рассолом огурцы в банке, накройте её чистым полотенцем и оставьте в тёплом месте (комнатной температуры будет достаточно).
На следующий день хрустящие малосольные огурцы будут готовы. При желании их можно законсервировать. Для этого процедите рассол из-под огурцов и прокипятите его. Залейте им огурцы в банках, прикройте крышками и стерилизуйте 10-15 минут. Затем сразу укупорьте.