Окрошка на квасе с редькой: заменяем этим прекрасным корнеплодом привычную редиску

Окрошка с редькой на квасе — освежающее летнее блюдо, которое порадует любителей холодных супов. Этот традиционный русский суп готовится с использованием редьки вместо привычного редиса, что придаёт ему более насыщенный и терпкий вкус.
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Для приготовления окрошки с редькой на квасе вам понадобятся следующие ингредиенты:
2 огурца;
1 редька;
варёная колбаса;
картофель;
яйца;
зелень (укроп, зелёный лук);
квас;
сметана (по желанию).
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов
Нарежьте огурцы, картофель, яйца и колбасу мелким кубиком.
Натрите редьку на мелкой тёрке.
Смешайте нарезанные ингредиенты с толчёной зеленью.
Залейте смесь квасом и уберите в холодильник на ночь для охлаждения и настаивания.
Подавайте окрошку с редькой на квасе со сметаной и хлебом.
При желании можно добавить в окрошку немного уксуса или лимонного сока для придания лёгкой кислинки.