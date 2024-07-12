Окрошка на квасе с редькой: заменяем этим прекрасным корнеплодом привычную редиску

Окрошка с редькой на квасе: освежающая и с приятной лёгкой остротой

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка с редькой на квасе — освежающее летнее блюдо, которое порадует любителей холодных супов. Этот традиционный русский суп готовится с использованием редьки вместо привычного редиса, что придаёт ему более насыщенный и терпкий вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili, CC BY-SA 3.0

Для приготовления окрошки с редькой на квасе вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 огурца;

1 редька;

варёная колбаса;

картофель;

яйца;

зелень (укроп, зелёный лук);

квас;

сметана (по желанию).

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов