Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Физики из Курчатовского института создали новый материал для компьютерной памяти
Любовь Успенская заявила, что у нё сорвался фит с рэпером 50Cent
Колумбия впервые за 23 года вышла в финал кубка Америки
Как замаскировать скол гель-лака и защитить сломанный ноготь
Эксперты рассказали, что должен сделать каждый садовод в июле
Автоэксперт Иван Зенкевич рассказал, как выбрать первую машину
Росатом и Аэрофлот откроют производство деталей для Boeing и Airbus
Украину захлестнул новый флешмоб с телефонами в гробах погибших солдат ВСУ
Медведь атаковал 19-летнюю девушку в Румынии
Окрошка на квасе с редькой: заменяем этим прекрасным корнеплодом привычную редиску

Окрошка с редькой на квасе: освежающая и с приятной лёгкой остротой

1:05
Еда

Окрошка с редькой на квасе — освежающее летнее блюдо, которое порадует любителей холодных супов. Этот традиционный русский суп готовится с использованием редьки вместо привычного редиса, что придаёт ему более насыщенный и терпкий вкус.

Окрошка с редькой на квасе: освежающая и с приятной лёгкой остротой
Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili, CC BY-SA 3.0

Для приготовления окрошки с редькой на квасе вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 огурца;
  • 1 редька;
  • варёная колбаса;
  • картофель;
  • яйца;
  • зелень (укроп, зелёный лук);
  • квас;
  • сметана (по желанию).

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов

  1. Нарежьте огурцы, картофель, яйца и колбасу мелким кубиком.
  2. Натрите редьку на мелкой тёрке.
  3. Смешайте нарезанные ингредиенты с толчёной зеленью.
  4. Залейте смесь квасом и уберите в холодильник на ночь для охлаждения и настаивания.
  5. Подавайте окрошку с редькой на квасе со сметаной и хлебом.
  6. При желании можно добавить в окрошку немного уксуса или лимонного сока для придания лёгкой кислинки.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Последние материалы
Окрошка с редькой на квасе: освежающая и с приятной лёгкой остротой
Спрос на отели в Крыму стал значительно больше, чем в 2023 году
УЕФА назначил судей на финал Евро
Пятерка самых высокооплачиваемых мировых лидеров в 2024 году
Премьеру фильма Кевина Костнера "Горизонты 2" решили отложить
Лучшие масла для ухода за кутикулой: секреты красивого маникюра
Чем грозит покупка витринных образцов электроники: советы и предупреждения
Какие цветы стоит посадить в июле
Эксперт объяснил опасность использования вязкого масла в подержанных автомобилях
Как контуринг волос меняет ваш стиль и подчеркивает индивидуальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников