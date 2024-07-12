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Клубника со сметаной: безумно вкусно, и почти ничего не нужно делать

Клубника со сметаной: один из вариантов этого и так идеального сочетания

1:01
Еда

Клубника со сметаной — знакомый с детства десерт, который часто готовила бабушка к чаю или блинам. Сегодня приготовьте его своим детям или используйте в качестве прослойки для бисквитных тортов. Нежный вкус сметаны прекрасно сочетается с клубникой, раскрывая её аромат и вкус.

Клубника со сметаной: один из вариантов этого и так идеального сочетания
Фото: commons.wikimedia.org by Peter, CC BY-SA 2.0

Для приготовления клубники со сметаной вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • сметана (домашняя);
  • клубника — 300 г;
  • сахар — 3 ст. л.

Процесс приготовления

  1. Промойте клубнику под проточной водой и удалите чашелистики.
  2. Разделите клубнику на две равные части. Одну часть нарежьте на небольшие кусочки, а другую разомните толкушкой.
  3. Добавьте нарезанные ягоды и клубничное пюре в сметану, перемешайте и добавьте сахар.
  4. Подавайте десерт сразу после приготовления или дайте ему настояться в холодильнике 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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