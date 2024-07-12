Клубника со сметаной: безумно вкусно, и почти ничего не нужно делать

Клубника со сметаной: один из вариантов этого и так идеального сочетания

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника со сметаной — знакомый с детства десерт, который часто готовила бабушка к чаю или блинам. Сегодня приготовьте его своим детям или используйте в качестве прослойки для бисквитных тортов. Нежный вкус сметаны прекрасно сочетается с клубникой, раскрывая её аромат и вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter, CC BY-SA 2.0

Для приготовления клубники со сметаной вам понадобятся следующие ингредиенты:

сметана (домашняя);

клубника — 300 г;

сахар — 3 ст. л.

Процесс приготовления

Промойте клубнику под проточной водой и удалите чашелистики. Разделите клубнику на две равные части. Одну часть нарежьте на небольшие кусочки, а другую разомните толкушкой. Добавьте нарезанные ягоды и клубничное пюре в сметану, перемешайте и добавьте сахар. Подавайте десерт сразу после приготовления или дайте ему настояться в холодильнике 15-20 минут.

Приятного аппетита!