Клубника со сметаной: безумно вкусно, и почти ничего не нужно делать

Клубника со сметаной — знакомый с детства десерт, который часто готовила бабушка к чаю или блинам. Сегодня приготовьте его своим детям или используйте в качестве прослойки для бисквитных тортов. Нежный вкус сметаны прекрасно сочетается с клубникой, раскрывая её аромат и вкус.
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Для приготовления клубники со сметаной вам понадобятся следующие ингредиенты:
сметана (домашняя);
клубника — 300 г;
сахар — 3 ст. л.
Процесс приготовления
Промойте клубнику под проточной водой и удалите чашелистики.
Разделите клубнику на две равные части. Одну часть нарежьте на небольшие кусочки, а другую разомните толкушкой.
Добавьте нарезанные ягоды и клубничное пюре в сметану, перемешайте и добавьте сахар.
Подавайте десерт сразу после приготовления или дайте ему настояться в холодильнике 15-20 минут.