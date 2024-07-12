Баклажаны на гриле в соусе барбекю: так просто, и при этом очень вкусно

Баклажаны в соусе барбекю: готовятся в течение 10 минут на гриле

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны на гриле с соусом барбекю — это отличная идея блюда для пикника. Овощи, приготовленные таким образом, получаются румяными и очень аппетитными.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of Agriculture, PDM

Ингредиенты (количество продуктов можно увеличить пропорционально числу едоков):

1 баклажан,

1 чайная ложка копчёной паприки,

половина чайной ложки сушёного лука,

половина чайной ложки сушёного чеснока,

четверть-половина чайной ложки молотого чёрного перца,

четверть-половина чайной ложки соли,

150 грамм соуса барбекю.

Приготовление