Баклажаны на гриле в соусе барбекю: так просто, и при этом очень вкусно
Баклажаны в соусе барбекю: готовятся в течение 10 минут на гриле
1:08
Баклажаны на гриле с соусом барбекю — это отличная идея блюда для пикника. Овощи, приготовленные таким образом, получаются румяными и очень аппетитными.
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of Agriculture, PDM
Ингредиенты (количество продуктов можно увеличить пропорционально числу едоков):
- 1 баклажан,
- 1 чайная ложка копчёной паприки,
- половина чайной ложки сушёного лука,
- половина чайной ложки сушёного чеснока,
- четверть-половина чайной ложки молотого чёрного перца,
- четверть-половина чайной ложки соли,
- 150 грамм соуса барбекю.
Приготовление
- Нарежьте баклажан кружочками толщиной примерно 6 мм.
- Соедините паприку, лук, чеснок, чёрный перец и соль. Натрите смесью овощ со всех сторон.
- Обжаривайте баклажан на обычном гриле или сковороде-гриль примерно 5 минут с одной стороны.
- Переверните, смажьте соусом барбекю и обжаривайте ещё столько же.
Снова переверните и покройте соусом.
- Переложите на тарелку. При желании добавьте ещё соус при подаче.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру