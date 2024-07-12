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Баклажаны на гриле в соусе барбекю: так просто, и при этом очень вкусно

Баклажаны в соусе барбекю: готовятся в течение 10 минут на гриле

1:08
Еда

Баклажаны на гриле с соусом барбекю — это отличная идея блюда для пикника. Овощи, приготовленные таким образом, получаются румяными и очень аппетитными.

Баклажаны в соусе барбекю: готовятся в течение 10 минут на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of Agriculture, PDM

Ингредиенты (количество продуктов можно увеличить пропорционально числу едоков):

  • 1 баклажан,
  • 1 чайная ложка копчёной паприки,
  • половина чайной ложки сушёного лука,
  • половина чайной ложки сушёного чеснока,
  • четверть-половина чайной ложки молотого чёрного перца,
  • четверть-половина чайной ложки соли,
  • 150 грамм соуса барбекю.

Приготовление

  1. Нарежьте баклажан кружочками толщиной примерно 6 мм.
  2. Соедините паприку, лук, чеснок, чёрный перец и соль. Натрите смесью овощ со всех сторон.
  3. Обжаривайте баклажан на обычном гриле или сковороде-гриль примерно 5 минут с одной стороны.
  4. Переверните, смажьте соусом барбекю и обжаривайте ещё столько же.
    Снова переверните и покройте соусом.
  5. Переложите на тарелку. При желании добавьте ещё соус при подаче.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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