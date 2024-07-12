Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут

Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: ароматный желеобразный десерт

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Чёрная смородина — это вкусная и полезная ягода, богатая витаминами и антиоксидантами. Варенье-пятиминутка из чёрной смородины — отличный способ сохранить её полезные свойства на зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Quadell, CC BY 3.0

Чтобы приготовить такое варенье, вам понадобятся следующие ингредиенты:

чёрная смородина — 500 г;

сахар — 500 г.

Процесс приготовления

Стерилизуйте банки и крышки. Переберите ягоды, промойте их, откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Положите ягоды в посуду для варки варенья и засыпьте сахаром. Встряхните, чтобы сахар равномерно распределился. Поставьте ёмкость со смородиной на небольшой огонь. Ягоды будут нагреваться, пустят сок, и сахар постепенно растворится. Доведите варенье до кипения и увеличьте температуру нагрева. Варите 5 минут при активном кипении, помешивая лопаткой или ложкой и снимая образующуюся пену. Снимите варенье с огня и разлейте по банкам. Закройте крышками и поставьте в тёмное сухое место.

Варенье-пятиминутка из чёрной смородины готово! Приятного аппетита!