Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: ароматный желеобразный десерт
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Чёрная смородина — это вкусная и полезная ягода, богатая витаминами и антиоксидантами. Варенье-пятиминутка из чёрной смородины — отличный способ сохранить её полезные свойства на зиму.
Фото: commons.wikimedia.org by Quadell, CC BY 3.0
Чтобы приготовить такое варенье, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- чёрная смородина — 500 г;
- сахар — 500 г.
Процесс приготовления
- Стерилизуйте банки и крышки.
- Переберите ягоды, промойте их, откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь.
- Положите ягоды в посуду для варки варенья и засыпьте сахаром.
- Встряхните, чтобы сахар равномерно распределился.
- Поставьте ёмкость со смородиной на небольшой огонь. Ягоды будут нагреваться, пустят сок, и сахар постепенно растворится.
- Доведите варенье до кипения и увеличьте температуру нагрева. Варите 5 минут при активном кипении, помешивая лопаткой или ложкой и снимая образующуюся пену.
- Снимите варенье с огня и разлейте по банкам. Закройте крышками и поставьте в тёмное сухое место.
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины готово! Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру