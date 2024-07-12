Простая шарлотка с клубникой: пышная и нежная, просто объеденье

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Пышная шарлотка с клубникой: классический нежный бисквит и сочные ягоды

1:14
Еда

Пышная шарлотка с клубникой — простой и вкусный десерт. Этот пирог с ягодами и мягким воздушным тестом готовится очень легко.

Пышная шарлотка с клубникой: классический нежный бисквит и сочные ягоды
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • клубника — 300 г;
  • мука — 130 г;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • яйца — 4 штуки;
  • сахар — 200 г;
  • соль — половина чайной ложки;
  • ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 °C. Застелите круглую форму диаметром 22 см бумагой для выпечки.
  2. Разрежьте крупную клубнику пополам вдоль, мелкую оставьте целой.
  3. Просейте муку и смешайте с разрыхлителем.
  4. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным экстрактом миксером до светлой и плотной массы (в течение 7-8 минут).
  5. Постепенно добавьте муку в яичную смесь и перемешайте лопаткой.
  6. Вылейте половину теста в форму, выложите половину клубники.
  7. Залейте ягоды оставшимся тестом. Положите вторую часть клубники сверху, слегка утопите её в пышной массе.
  8. Выпекайте шарлотку 35-40 минут до золотистого цвета.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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