Простая шарлотка с клубникой: пышная и нежная, просто объеденье
Пышная шарлотка с клубникой: классический нежный бисквит и сочные ягоды
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Пышная шарлотка с клубникой — простой и вкусный десерт. Этот пирог с ягодами и мягким воздушным тестом готовится очень легко.
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- клубника — 300 г;
- мука — 130 г;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- яйца — 4 штуки;
- сахар — 200 г;
- соль — половина чайной ложки;
- ванильный экстракт — 1 чайная ложка.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 °C. Застелите круглую форму диаметром 22 см бумагой для выпечки.
- Разрежьте крупную клубнику пополам вдоль, мелкую оставьте целой.
- Просейте муку и смешайте с разрыхлителем.
- Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным экстрактом миксером до светлой и плотной массы (в течение 7-8 минут).
- Постепенно добавьте муку в яичную смесь и перемешайте лопаткой.
- Вылейте половину теста в форму, выложите половину клубники.
- Залейте ягоды оставшимся тестом. Положите вторую часть клубники сверху, слегка утопите её в пышной массе.
- Выпекайте шарлотку 35-40 минут до золотистого цвета.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру