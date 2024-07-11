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Аппетитные луковые кольца: хрустящая закуска не только к пиву

Хрустящие луковые кольца: нужная текстура и вкус достигаются благодаря особому кляру

1:01
Еда

Луковые кольца — это простой рецепт вкусной закуски, которую можно подать не только к пиву, а на любые дружеские или семейные посиделки. Они получаются очень хрустящие и аппетитные!

Хрустящие луковые кольца: нужная текстура и вкус достигаются благодаря особому кляру
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 2 средние луковицы,
  • 1,5 стакана муки (180 г),
  • 1,25 стакана пива (300 мл),
  • по 1 чайной ложке сушёного тимьяна и молотой паприки,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

  1. Нагрейте масло.
  2. Нарежьте лук кольцами толщиной около 0,5 см.
  3. Смешайте муку со специями и постепенно добавьте пиво, тщательно перемешивая. Кляр должен быть без комочков.
  4. Окуните луковые кольца в кляр, дайте лишнему стечь и опустите их в горячее масло.
  5. Жарьте кольца до золотистой корочки, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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