Аппетитные луковые кольца: хрустящая закуска не только к пиву
Хрустящие луковые кольца: нужная текстура и вкус достигаются благодаря особому кляру
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Луковые кольца — это простой рецепт вкусной закуски, которую можно подать не только к пиву, а на любые дружеские или семейные посиделки. Они получаются очень хрустящие и аппетитные!
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0
Ингредиенты:
- 2 средние луковицы,
- 1,5 стакана муки (180 г),
- 1,25 стакана пива (300 мл),
- по 1 чайной ложке сушёного тимьяна и молотой паприки,
- 0,5 чайной ложки соли,
- растительное масло для жарки.
Приготовление
- Нагрейте масло.
- Нарежьте лук кольцами толщиной около 0,5 см.
- Смешайте муку со специями и постепенно добавьте пиво, тщательно перемешивая. Кляр должен быть без комочков.
- Окуните луковые кольца в кляр, дайте лишнему стечь и опустите их в горячее масло.
- Жарьте кольца до золотистой корочки, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру