Аппетитные луковые кольца: хрустящая закуска не только к пиву

Хрустящие луковые кольца: нужная текстура и вкус достигаются благодаря особому кляру

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Луковые кольца — это простой рецепт вкусной закуски, которую можно подать не только к пиву, а на любые дружеские или семейные посиделки. Они получаются очень хрустящие и аппетитные!

Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0

Ингредиенты:

2 средние луковицы,

1,5 стакана муки (180 г),

1,25 стакана пива (300 мл),

по 1 чайной ложке сушёного тимьяна и молотой паприки,

0,5 чайной ложки соли,

растительное масло для жарки.

Приготовление