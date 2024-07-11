Лаваш с сыром на мангале: прекрасное дополнение к шашлыку на пикнике
Лаваш с сыром: готовим на решётке на пикнике
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Лаваш с сыром на мангале - отличная идея для перекуса на пикнике. Во время приготовления на огне лаваш становится хрустящим, а сыр внутри — мягким и тянущимся.
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru
Для приготовления вам понадобятся:
- сыр (натёртый на крупной тёрке);
- сметана;
- чеснок (пропущенный через пресс);
- соль и перец;
- зелень (измельчённая);
- лаваш (разрезанный на полоски шириной 10-12 см).
Приготовление
- Смажьте каждую полоску лаваша сметаной.
- Выложите сыр, не доходя до краёв.
- Посыпьте зеленью.
- Сверните лаваш конвертиком, подворачивая со всех сторон, чтобы начинка не вытекла.
- Выложите лаваш на решётку швами вниз и обжарьте на мангале с тлеющими углями до золотистой корочки с обеих сторон.
- Подавайте лаваш с сыром горячим.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру