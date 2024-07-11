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Лаваш с сыром на мангале: прекрасное дополнение к шашлыку на пикнике

Лаваш с сыром: готовим на решётке на пикнике

0:53
Еда

Лаваш с сыром на мангале - отличная идея для перекуса на пикнике. Во время приготовления на огне лаваш становится хрустящим, а сыр внутри — мягким и тянущимся.

Лаваш с сыром: готовим на решётке на пикнике
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Для приготовления вам понадобятся:

  • сыр (натёртый на крупной тёрке);
  • сметана;
  • чеснок (пропущенный через пресс);
  • соль и перец;
  • зелень (измельчённая);
  • лаваш (разрезанный на полоски шириной 10-12 см).

Приготовление

  1. Смажьте каждую полоску лаваша сметаной.
  2. Выложите сыр, не доходя до краёв.
  3. Посыпьте зеленью.
  4. Сверните лаваш конвертиком, подворачивая со всех сторон, чтобы начинка не вытекла.
  5. Выложите лаваш на решётку швами вниз и обжарьте на мангале с тлеющими углями до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Подавайте лаваш с сыром горячим.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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