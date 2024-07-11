Лаваш с сыром на мангале: прекрасное дополнение к шашлыку на пикнике

Лаваш с сыром: готовим на решётке на пикнике

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Лаваш с сыром на мангале - отличная идея для перекуса на пикнике. Во время приготовления на огне лаваш становится хрустящим, а сыр внутри — мягким и тянущимся.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Для приготовления вам понадобятся:

сыр (натёртый на крупной тёрке);

сметана;

чеснок (пропущенный через пресс);

соль и перец;

зелень (измельчённая);

лаваш (разрезанный на полоски шириной 10-12 см).

Приготовление