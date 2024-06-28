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Три рецепта, чтобы удивить гостей за ужином — и все готовятся менее чем за 30 минут

Три простых блюда на ужин, которые готовятся полчаса

3:31
Еда

Приготовление вкусного ужина не обязательно должно занимать много времени. Представляем три простых и быстрых рецепта, которые помогут вам приготовить вкусный ужин всего за полчаса.

Три простых блюда на ужин, которые готовятся полчаса
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

1. Паста с лимонным соусом и шпинатом.

Ингредиенты.

Спагетти или любая другая паста — 250 г
Шпинат (свежий или замороженный) — 100 г
Чеснок — 2 зубчика, измельченные
Лимонная цедра — от половины лимона
Лимонный сок — от половины лимона
Сливочное масло — 2 ст. ложки
Соль, перец — по вкусу
Тертый пармезан или другой твердый сыр — для подачи

Приготовление.

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой варите пасту по инструкции на упаковке.
В сковороде на среднем огне разогрейте сливочное масло. Добавьте измельченный чеснок и жарьте его около минуты, пока не появится аромат. Добавьте шпинат в сковороду и готовьте, помешивая. Влейте в сковороду лимонный сок и цедру, перемешайте.

Добавьте пасту в сковороду к шпинату и соусу. Хорошо перемешайте, чтобы паста покрылась соусом. Подавайте пасту, посыпав тёртым пармезаном и приправив по вкусу солью и перцем.

2. Омлет с овощами.

Ингредиенты.

Яйца — 4 штуки
Молоко — 2 ст. ложки
Помидоры — 1-2 штуки, нарезанные
Лук — штука

Приготовление.

Взбейте яйца в миске с солью и перцем до однородной массы. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла. Перелейте взбитые яйца на разогретую сковороду. Подождите несколько минут, пока нижняя часть омлета начнет застывать.

С помощью лопатки аккуратно поднимите края омлета, чтобы жидкая часть стекла вниз и застыла. Когда верхняя часть омлета практически застынет, аккуратно переверните его на другую сторону и подождите еще несколько минут.

Готовый омлет можно подавать горячим, посыпав сверху зеленью, тёртым сыром или другими добавками по вашему вкусу.

3. Теплый салат.

Ингредиенты.

Брынза — 120 грамм
Помидор — 2 штуки
Шампиньоны — 4 штуки
Листья салата — 1 пучок
Чеснок — 1 зубчик
Соль, перец чёрный — по вкусу
Растительное масло — по вкусу

Приготовление.

Подготовьте продукты для салата, вымойте грибы, помидоры, листья салата, очистите чеснок. Грибы порежьте на 4 части. Разогрейте сковороду, на растительном масле обжарьте грибы со щепоткой соли до золотистого цвета.

Пока грибы жарятся, порежьте кусочками помидоры, порубите мелко чеснок, смешайте их в салатнике. Брынзу порежьте кусочками, размер — на ваше усмотрение, но помните, что в салате все ингредиенты должны соответствовать друг другу.

Снимите грибочки с огня, переложите в салатник к помидорам, обжарьте на среднем огне сыр до образования корочки. Смешайте в салатнике помидоры с чесноком, грибы и жареный сыр. Можно добавить свежей зелени.

Листья салата порвите руками, сверху распределите часть салата с жареным сыром. Подавайте теплым! 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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