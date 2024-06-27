Выбираем качественный чай: на что нужно обратить внимание

Советы, как выбрать качественный чай

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Кому-то может понравиться даже самый дешёвый чай, а кто-то может по-настоящему оценить только качественные напитки.

Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Вот несколько советов, которые могут помочь вам выбрать самый вкусный чай.

Размер листа

Посмотрите на размер чайных листьев. Как правило, чем больше листья, тем лучше качество. Они часто имеют более насыщенный вкус.

Аромат

Хорошенько понюхайте чай. Качественный чай обладает сильным, свежим запахом. Если он не сильно пахнет, он может быть не очень вкусным.

Выбирайте листовой чай

Если есть возможность, выбирайте рассыпной чай, а не чай в пакетиках. Листья обычно имеют больше аромата.

Неповреждённые листья

Целые и неповреждённые листья — хороший знак. Чай с большим количеством поломанных кусочков может быть не таким вкусным.

Избегайте добавленных ароматизаторов

Некоторые чаи имеют добавленные ароматизаторы, такие как ваниль или фрукты. Если вы хотите получить чистый чайный вкус, откажитесь от добавленных продуктов.