Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Госдумы предложила программу компенсации на туризм для участников СВО
Дебаты США: "Сонный Джо" против "Диктатора Трампа"
Автоэксперт Попов оценил тренды на рынке электромобилей
Сергей Лавров выразил поддержку властям Боливии в связи с военным путчем
Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет
Почему стоит украсить сад розовыми цветами?
В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение
Как избежать секущхся волос
Выбираем качественный чай: на что нужно обратить внимание

Советы, как выбрать качественный чай

1:08
Еда

Кому-то может понравиться даже самый дешёвый чай, а кто-то может по-настоящему оценить только качественные напитки.

Советы, как выбрать качественный чай
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Вот несколько советов, которые могут помочь вам выбрать самый вкусный чай.

Размер листа 

Посмотрите на размер чайных листьев. Как правило, чем больше листья, тем лучше качество. Они часто имеют более насыщенный вкус.

Аромат

Хорошенько понюхайте чай. Качественный чай обладает сильным, свежим запахом. Если он не сильно пахнет, он может быть не очень вкусным.

Выбирайте листовой чай

Если есть возможность, выбирайте рассыпной чай, а не чай в пакетиках. Листья обычно имеют больше аромата. 

Неповреждённые листья

Целые и неповреждённые листья — хороший знак. Чай с большим количеством поломанных кусочков может быть не таким вкусным.

Избегайте добавленных ароматизаторов

Некоторые чаи имеют добавленные ароматизаторы, такие как ваниль или фрукты. Если вы хотите получить чистый чайный вкус, откажитесь от добавленных продуктов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Дания отказалась рисковать и закрыла программу подготовки пилотов на F-16 для ВСУ
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет
Почему стоит украсить сад розовыми цветами?
В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Советы, как выбрать качественный чай
Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение
Как избежать секущхся волос
В России намерены запретить идеологию чайлдфри
Иностранным работникам в России грозят новые ограничения
Актриса Екатерина Варнава усомнилась, что ей нужен муж
"Диета" из темной материи может сделать звезды фактически бессмертными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников