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Когда времени совсем нет: простой и быстрый рецепт на завтрак

Омлет в чашке: простой рецепт

0:45
Еда

Представляем простой и быстрый рецепт на завтрак, который можно приготовить, когда времени почти нет.

Омлет в чашке: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты.
- 2 яйца
- 2 столовые ложки молока
- Соль и перец по вкусу
- Начинка на ваш выбор: нарезанные помидоры, шпинат, нарезанный сыр

Приготовление.
1. Взбейте яйца в кружке или большой чашке.
2. Добавьте молоко, соль и перец, тщательно перемешайте.
3. Посыпьте выбранную начинку сверху.
4. Поставьте чашку в микроволновку и разогрейте на высокой мощности около 1-2 минут, пока омлет не застынет.

Подавайте омлет с тостами или кусочками свежих фруктов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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