Когда времени совсем нет: простой и быстрый рецепт на завтрак

Омлет в чашке: простой рецепт

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем простой и быстрый рецепт на завтрак, который можно приготовить, когда времени почти нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты.

- 2 яйца

- 2 столовые ложки молока

- Соль и перец по вкусу

- Начинка на ваш выбор: нарезанные помидоры, шпинат, нарезанный сыр

Приготовление.

1. Взбейте яйца в кружке или большой чашке.

2. Добавьте молоко, соль и перец, тщательно перемешайте.

3. Посыпьте выбранную начинку сверху.

4. Поставьте чашку в микроволновку и разогрейте на высокой мощности около 1-2 минут, пока омлет не застынет.

Подавайте омлет с тостами или кусочками свежих фруктов.