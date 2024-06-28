Когда времени совсем нет: простой и быстрый рецепт на завтрак

Представляем простой и быстрый рецепт на завтрак, который можно приготовить, когда времени почти нет.
Ингредиенты.
- 2 яйца
- 2 столовые ложки молока
- Соль и перец по вкусу
- Начинка на ваш выбор: нарезанные помидоры, шпинат, нарезанный сыр
Приготовление.
1. Взбейте яйца в кружке или большой чашке.
2. Добавьте молоко, соль и перец, тщательно перемешайте.
3. Посыпьте выбранную начинку сверху.
4. Поставьте чашку в микроволновку и разогрейте на высокой мощности около 1-2 минут, пока омлет не застынет.
Подавайте омлет с тостами или кусочками свежих фруктов.
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