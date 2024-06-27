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Что нужно добавлять в куриный бульон во время приготовления, чтобы он получился вкусным

Куриный бульон станет вкуснее, если добавить в него пряности

1:20
Еда

Куриный бульон считается важной частью рациона, так как он полезен для здоровья. Однако стоит отметить, что у каждого шеф-повара есть свои секреты приготовления качественного блюда. Предлагаем узнать, что нужно добавить в куриный бульон, чтобы он получился вкусным.

Куриный бульон станет вкуснее, если добавить в него пряности
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France, This file, CC BY 2.0

Приправы

Существует определённый набор специй, который идеально сочетается с нежным вкусом куриного мяса, не контрастируя с ним. Например, хорошим решением будет добавление лаврового листа. Чёрный перец также является универсальной пряностью. Лучше отдать предпочтение молотому варианту.

Зелень

Куриный бульон приобретает совершенно другой вкус, если не забывать о добавлении зелени. Лучшим выбором будет сухой или свежий укроп. Петрушка также хорошо подчеркивает вкус куриного бульона.

Некоторые кулинары рекомендуют обратить внимание на чабрец, который идеально подходит для блюд из курицы.

Овощи

Их добавляют как в свежем, так и в жареном виде. От вашего решения будет зависеть вкус бульона. Чаще всего повара добавляют лук, морковь и чеснок.

Сельдерей — хороший вариант для улучшения вкуса и увеличения пользы для здоровья.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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