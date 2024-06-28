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Как насладиться вкусной клубникой и обезопасить себя от насекомых

Как правильно мыть клубнику, чтобы избавиться от насекомых

1:05
Еда

Сейчас пока в самом разгаре сезон клубники. Однако чтобы насладиться вкусной ягодой, нужно быть уверенным, что она чистая и без насекомых. Так как же от них избавиться?

Как правильно мыть клубнику, чтобы избавиться от насекомых
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0

Замачивание клубники в растворе солёной воды поможет выявить скрытых вредителей. Если поместить ягоды в раствор (1 столовая ложка соли на 1 стакан воды) на 15 минут, вы можете снять личинки. Тщательно промойте ягоды, чтобы удалить соль и нежелательных гостей.

Чтобы не допустить заплесневения этих сочных ягод и продлить их срок хранения, рекомендуется тщательно промывать ягоды под прохладной водой и при необходимости протирать чистой тканью. Не рекомендуется использовать специальные моющие средства или мыло.

Один из способов вымыть ягоду: замочить в миске с холодной водой и слегка встряхнуть, чтобы удалить грязь. Грязь и другой мусор осядут на дно. Ягоды лучше хранить немытыми, чтобы предотвратить появление плесени. Просто помойте перед едой.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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