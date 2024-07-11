Заправка для борща на зиму: очень быстрый способ приготовить вкусное первое блюдо

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Заправка для борща на зиму: такая заготовка поможет сэкономить массу времени зимой

1:56
Еда

Эта простая заготовка позволит вам приготовить ароматный борщ очень быстро. С такой заправкой вам нужно будет только сварить бульон и картошку, а все овощи на борщ в заправке уже готовы. Поверьте, зимой вы точно оцените свою предусмотрительность!

Заправка для борща на зиму: такая заготовка поможет сэкономить массу времени зимой
Фото: upload.wikimedia.org by Ата, CC0

Ингредиенты (на 8 банок объёмом 0,5 литра):

  • 1500 г капусты,
  • 1500 г свёклы,
  • 500 г моркови,
  • 500 г помидоров,
  • 500 г репчатого лука,
  • 500 г красного болгарского перца (по желанию),
  • 2 ст. л. соли,
  • 100 г сахара,
  • 500 мл растительного масла,
  • 2 ст. л. уксусной эссенции 70%.

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту как можно тоньше.
  2. На крупной тёрке натрите свёклу и морковь.
  3. Некрупно нарежьте помидоры, лук и сладкий перец.
  4. Переложите нарезанные овощи в глубокую кастрюлю.
  5. Добавьте к овощам соль, сахар и масло, как следует перемешайте.
  6. Доведите овощи до кипения на среднем огне.
  7. Добавьте к овощам уксусную эссенцию и варите ещё 7 минут, не забывая помешивать.
  8. Теперь горячую заправку необходимо переложить в стерилизованные банки.
  9. Готовые банки закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте.
  10. Остывшие банки с заправкой храните в тёмном прохладном месте.

Чтобы приготовить борщ с использованием заправки, выполните следующие действия:

  • В кастрюлю, в которой уже закипел бульон или вода, положите нарезанную картошку, отварите её, пока она не будет почти готова.
  • Добавьте в борщ заправку, перемешайте и кипятите вместе с картошкой 5 минут.
  • Подсолите борщ, добавьте в него резанную зелень.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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