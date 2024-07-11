Заправка для борща на зиму: очень быстрый способ приготовить вкусное первое блюдо

Эта простая заготовка позволит вам приготовить ароматный борщ очень быстро. С такой заправкой вам нужно будет только сварить бульон и картошку, а все овощи на борщ в заправке уже готовы. Поверьте, зимой вы точно оцените свою предусмотрительность!
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Ингредиенты (на 8 банок объёмом 0,5 литра):
1500 г капусты,
1500 г свёклы,
500 г моркови,
500 г помидоров,
500 г репчатого лука,
500 г красного болгарского перца (по желанию),
2 ст. л. соли,
100 г сахара,
500 мл растительного масла,
2 ст. л. уксусной эссенции 70%.
Приготовление
Нашинкуйте капусту как можно тоньше.
На крупной тёрке натрите свёклу и морковь.
Некрупно нарежьте помидоры, лук и сладкий перец.
Переложите нарезанные овощи в глубокую кастрюлю.
Добавьте к овощам соль, сахар и масло, как следует перемешайте.
Доведите овощи до кипения на среднем огне.
Добавьте к овощам уксусную эссенцию и варите ещё 7 минут, не забывая помешивать.
Теперь горячую заправку необходимо переложить в стерилизованные банки.
Готовые банки закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте.
Остывшие банки с заправкой храните в тёмном прохладном месте.
Чтобы приготовить борщ с использованием заправки, выполните следующие действия:
В кастрюлю, в которой уже закипел бульон или вода, положите нарезанную картошку, отварите её, пока она не будет почти готова.
Добавьте в борщ заправку, перемешайте и кипятите вместе с картошкой 5 минут.