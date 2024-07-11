Заправка для борща на зиму: очень быстрый способ приготовить вкусное первое блюдо

Заправка для борща на зиму: такая заготовка поможет сэкономить массу времени зимой

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта простая заготовка позволит вам приготовить ароматный борщ очень быстро. С такой заправкой вам нужно будет только сварить бульон и картошку, а все овощи на борщ в заправке уже готовы. Поверьте, зимой вы точно оцените свою предусмотрительность!

Фото: upload.wikimedia.org by Ата, CC0

Ингредиенты (на 8 банок объёмом 0,5 литра):

1500 г капусты,

1500 г свёклы,

500 г моркови,

500 г помидоров,

500 г репчатого лука,

500 г красного болгарского перца (по желанию),

2 ст. л. соли,

100 г сахара,

500 мл растительного масла,

2 ст. л. уксусной эссенции 70%.

Приготовление

Нашинкуйте капусту как можно тоньше. На крупной тёрке натрите свёклу и морковь. Некрупно нарежьте помидоры, лук и сладкий перец. Переложите нарезанные овощи в глубокую кастрюлю. Добавьте к овощам соль, сахар и масло, как следует перемешайте. Доведите овощи до кипения на среднем огне. Добавьте к овощам уксусную эссенцию и варите ещё 7 минут, не забывая помешивать. Теперь горячую заправку необходимо переложить в стерилизованные банки. Готовые банки закатайте крышками, переверните вверх дном и укутайте. Остывшие банки с заправкой храните в тёмном прохладном месте.

Чтобы приготовить борщ с использованием заправки, выполните следующие действия: