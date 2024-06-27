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Мраморные стейки из говядины: как их правильно приготовить

Как не испортить дорогой стейк

Еда

Представьте, что вы потратили большие деньги на мраморные стейки из говядины и после их приготовления обнаруживаете, что они получились не такими, как вы ожидали. Итак, какие же ошибки вы могли допустить.

Как не испортить дорогой стейк
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

В течение многих лет нас учили готовить стейк на сильном огне, чтобы "запечатать сок" и создать красивую корочку. Оказывается, есть лучший способ приготовить стейк. Прислушайтесь к совету Дэвида Роуза, шеф-повара Omaha Steaks, чтобы убедиться, что вы не испортите мясо.

Шеф-повар рекомендует метод обратного обжаривания, когда стейк готовится на умеренно-слабом огне до тех пор, пока его температура не станет на 10-15 градусов ниже целевой конечной температуры, затем он обжаривается до образования восхитительной корочки, а затем вы даёте ему отдохнуть, чтобы перераспределить сок и завершить приготовление.

Достаньте стейки из холодильника за 20-30 минут до приготовления. Если вы пропустите этот шаг и приготовите стейки прямо из холодильника, вы рискуете пережарить их, обязательно промокните стейки насухо бумажными полотенцами и обильно приправьте крупным молотым чёрным перцем и солью.

Поместите стейки на решетку, установленную над противнем, и запекайте при температуре 175 градусов. Достаньте стейки из духовки, когда внутренняя температура станет на 10-15 градусов ниже желаемой степени готовности.

Достаньте стейки из духовки, затем положите на стол и разогрейте чугунную сковороду на сильном огне. Налейте немного масла и обжарьте стейки по одной-две минуты с каждой стороны, пока они не подрумянятся.

"Для дополнительного вкуса добавьте в сковороду сливочное масло или топлёное, зубчики чеснока или свежие травы, такие как тимьян или розмарин", — отметил Роуз.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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