Холодный свекольник: ещё более лёгкий вариант популярного освежающего летнего супа

Холодный свекольник на квасе: то, что нужно на первое для жаркого летнего дня

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодный свекольник на квасе — это освежающий летний суп, который сочетает в себе овощи и приятный кисло-сладкий вкус кваса. Этот суп идеально подходит для жарких дней, так как он охлаждает и насыщает организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0

Для приготовления холодного свекольника на квасе вам понадобятся следующие ингредиенты:

свёкла — 500 г;

яйца — 4 штуки;

огурцы свежие — 250 г;

укроп свежий — 1 пучок;

соль — по вкусу;

квас — 2 л;

сметана — 75 г.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов

Сварите свёклу за 1,5-2 часа, а яйца — вкрутую за 10 минут. Остудите и очистите. Натрите свёклу. Нарежьте яйца и огурцы небольшими кусочками. Порубите укроп. Смешайте подготовленные ингредиенты, посолите. Залейте квасом и добавьте сметану. Уберите свекольник в холодильник на 1 час.

Теперь у вас есть холодный свекольник на квасе, который можно подавать на стол. Приятного аппетита!