Холодный свекольник: ещё более лёгкий вариант популярного освежающего летнего супа

Холодный свекольник на квасе — это освежающий летний суп, который сочетает в себе овощи и приятный кисло-сладкий вкус кваса. Этот суп идеально подходит для жарких дней, так как он охлаждает и насыщает организм.
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Для приготовления холодного свекольника на квасе вам понадобятся следующие ингредиенты:
свёкла — 500 г;
яйца — 4 штуки;
огурцы свежие — 250 г;
укроп свежий — 1 пучок;
соль — по вкусу;
квас — 2 л;
сметана — 75 г.
Процесс приготовления состоит из следующих шагов
Сварите свёклу за 1,5-2 часа, а яйца — вкрутую за 10 минут. Остудите и очистите.
Натрите свёклу. Нарежьте яйца и огурцы небольшими кусочками. Порубите укроп.
Смешайте подготовленные ингредиенты, посолите.
Залейте квасом и добавьте сметану.
Уберите свекольник в холодильник на 1 час.
Теперь у вас есть холодный свекольник на квасе, который можно подавать на стол. Приятного аппетита!