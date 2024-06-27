Готовим дома пончики с кленовой глазурью: пошаговая инструкция

Эти мягкие и воздушные дрожжевые кленовые пончики — весёлое и вкусное лакомство, которое можно приготовить всей семьей.
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Ингредиенты
Для теста
3,5 стакана пшеничной муки
1/4 стакана сахарного песка
1/2 чайной ложки соли
2 чайные ложки активных сухих дрожжей
1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
1 большое яйцо
1 стакан молока
2 столовые ложки растопленного сливочного масла
1/2 чайной ложки ванили
Растительное масло для жарки
Для глазури
1/2 стакана тростникового сахара
1/4 стакана сливочного масла
3 столовые ложки сливок
1 столовая ложка кукурузного сиропа
1 чайная ложка кленового экстракта
1/8 чайной ложки соли
2 стакана сахарной пудры
Приготовление
Смешайте сухие ингредиенты в чаше стационарного миксера с насадкой-крючком. Добавьте жидкие ингредиенты и хорошо перемешайте. Накройте полотенцем и дайте постоять 8 минут.
Замешивайте тесто на средней скорости около 5 минут. Поместите тесто в смазанную маслом миску. Накройте миску крышкой или полотенцем и дайте подняться в течение 1,5–2 часов или пока объём не увеличится вдвое.
Обомните тесто, выложите на посыпанную мукой поверхность, раскатайте, с помощью формочки для печенья вырежьте пончики. Выложите на противень, застеленный пергаментом, накройте полиэтиленовой плёнкой и дайте подняться в течение 30–60 минут, пока тесто не увеличится почти вдвое.
Налейте масло в кастрюлю и нагрейте, обжаривайте пончики в масле.
Приготовьте глазурь: в небольшой кастрюле смешайте сливочное масло, половину сахара и кукурузный сироп, готовьте на среднем огне, пока сахар не растворится. Убавьте огонь до минимума и добавьте кленовый экстракт, соль и сахарную пудру. Снимите с огня. Обмакните в глазурь каждый пончик.