Готовим дома пончики с кленовой глазурью: пошаговая инструкция

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Пончики с кленовой глазурью: рецепт для сладкоежек

2:14
Еда

Эти мягкие и воздушные дрожжевые кленовые пончики — весёлое и вкусное лакомство, которое можно приготовить всей семьей.

Пончики с кленовой глазурью: рецепт для сладкоежек
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, PDM

Ингредиенты

Для теста

  • 3,5 стакана пшеничной муки
  • 1/4 стакана сахарного песка
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 2 чайные ложки активных сухих дрожжей
  • 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 1 большое яйцо
  • 1 стакан молока
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки ванили
  • Растительное масло для жарки

Для глазури

  • 1/2 стакана тростникового сахара
  • 1/4 стакана сливочного масла
  • 3 столовые ложки сливок
  • 1 столовая ложка кукурузного сиропа
  • 1 чайная ложка кленового экстракта
  • 1/8 чайной ложки соли
  • 2 стакана сахарной пудры

Приготовление

  1. Смешайте сухие ингредиенты в чаше стационарного миксера с насадкой-крючком. Добавьте жидкие ингредиенты и хорошо перемешайте. Накройте полотенцем и дайте постоять 8 минут.
  2. Замешивайте тесто на средней скорости около 5 минут. Поместите тесто в смазанную маслом миску. Накройте миску крышкой или полотенцем и дайте подняться в течение 1,5–2 часов или пока объём не увеличится вдвое.
  3. Обомните тесто, выложите на посыпанную мукой поверхность, раскатайте, с помощью формочки для печенья вырежьте пончики. Выложите на противень, застеленный пергаментом, накройте полиэтиленовой плёнкой и дайте подняться в течение 30–60 минут, пока тесто не увеличится почти вдвое.
  4. Налейте масло в кастрюлю и нагрейте, обжаривайте пончики в масле.
  5. Приготовьте глазурь: в небольшой кастрюле смешайте сливочное масло, половину сахара и кукурузный сироп, готовьте на среднем огне, пока сахар не растворится. Убавьте огонь до минимума и добавьте кленовый экстракт, соль и сахарную пудру. Снимите с огня. Обмакните в глазурь каждый пончик.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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