Многослойный фруктовый лёд: готовить его интересно, а результат всех восхитит
Домашний фруктовый лёд: делаем его многослойным — ярким, красивым и вкусным
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Рецепт многослойного фруктового льда выручит вас в жаркие летние деньки. От такого лакомства не откажутся ни взрослые, ни дети!
Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- фрукты и ягоды (любые, которые есть, например, клубника, киви, ананас);
- сахарный сироп;
- магазинный сок или фруктовое пюре.
Приготовление
- Подготовьте фрукты и ягоды, промойте их и нарежьте на кусочки.
- Приготовьте сахарный сироп, смешав воду и сахар в равных пропорциях.
- Доведите до кипения и варите на медленном огне до полного растворения сахара.
- Добавьте в сахарный сироп выбранные фрукты и ягоды, перемешайте и снимите с огня. Оставьте смесь остывать.
- Возьмите формочки для мороженого или пластиковые стаканчики и заполните их наполовину полученной смесью.
- Поставьте формочки в морозильную камеру на 30–40 минут, чтобы первый слой мороженого немного застыл.
- В это время подготовьте второй слой, смешав выбранные фрукты и ягоды с сахарным сиропом. Залейте второй слой поверх первого и снова поставьте в морозилку на 30–40 минут.
- Повторите процесс с оставшимися слоями, используя разные комбинации фруктов и ягод.
- Когда все слои готовы, поставьте формочки в морозильную камеру на 5–6 часов, чтобы мороженое полностью застыло.
Перед подачей аккуратно извлеките мороженое из формочек и наслаждайтесь ярким и вкусным многослойным фруктовым льдом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру