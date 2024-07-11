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Многослойный фруктовый лёд: готовить его интересно, а результат всех восхитит

Домашний фруктовый лёд: делаем его многослойным — ярким, красивым и вкусным

1:37
Еда

Рецепт многослойного фруктового льда выручит вас в жаркие летние деньки. От такого лакомства не откажутся ни взрослые, ни дети!

Домашний фруктовый лёд: делаем его многослойным — ярким, красивым и вкусным
Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • фрукты и ягоды (любые, которые есть, например, клубника, киви, ананас);
  • сахарный сироп;
  • магазинный сок или фруктовое пюре.

Приготовление

  1. Подготовьте фрукты и ягоды, промойте их и нарежьте на кусочки.
  2. Приготовьте сахарный сироп, смешав воду и сахар в равных пропорциях.
  3. Доведите до кипения и варите на медленном огне до полного растворения сахара.
  4. Добавьте в сахарный сироп выбранные фрукты и ягоды, перемешайте и снимите с огня. Оставьте смесь остывать.
  5. Возьмите формочки для мороженого или пластиковые стаканчики и заполните их наполовину полученной смесью.
  6. Поставьте формочки в морозильную камеру на 30–40 минут, чтобы первый слой мороженого немного застыл.
  7. В это время подготовьте второй слой, смешав выбранные фрукты и ягоды с сахарным сиропом. Залейте второй слой поверх первого и снова поставьте в морозилку на 30–40 минут.
  8. Повторите процесс с оставшимися слоями, используя разные комбинации фруктов и ягод.
  9. Когда все слои готовы, поставьте формочки в морозильную камеру на 5–6 часов, чтобы мороженое полностью застыло.

Перед подачей аккуратно извлеките мороженое из формочек и наслаждайтесь ярким и вкусным многослойным фруктовым льдом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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