Клубничное варенье без варки ягод: рецепт сохранения витаминов и натурального вкуса

Клубничное варенье без варки ягод: такой способ помогает им сохранить форму

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предлагает щадящий способ приготовления клубничного варенья, при котором ягоды не подвергаются прямой тепловой обработке. Благодаря этому, плоды сохраняют больше витаминов и естественный вкус.

Фото: flickr.com by justgrimes, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

мелкая клубника — 500 г;

сахар — 400 г;

вода — 70 мл.

Приготовление

Переберите ягоды, промойте их, удалите листья и плодоножки. Сварите сироп из сахара и воды, помешивая, проваривайте 4-5 минут до прозрачности. Залейте ягоды кипящим сиропом и оставьте на 2 часа до полного остывания. Слейте сироп, доведите его до кипения и проварите 5 минут, снимая пену. Повторите процедуру с сиропом и ягодами ещё два раза, каждый раз давая варенью остыть. Разложите ягоды по стерилизованным банкам, наполните их кипящим сиропом до верха и закатайте.

Такое варенье из клубники хранится в тёмном и прохладном месте в течение года.