Клубничное варенье без варки ягод: рецепт сохранения витаминов и натурального вкуса

Этот рецепт предлагает щадящий способ приготовления клубничного варенья, при котором ягоды не подвергаются прямой тепловой обработке. Благодаря этому, плоды сохраняют больше витаминов и естественный вкус.
Фото: flickr.com by justgrimes, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
мелкая клубника — 500 г;
сахар — 400 г;
вода — 70 мл.
Приготовление
Переберите ягоды, промойте их, удалите листья и плодоножки.
Сварите сироп из сахара и воды, помешивая, проваривайте 4-5 минут до прозрачности.
Залейте ягоды кипящим сиропом и оставьте на 2 часа до полного остывания.
Слейте сироп, доведите его до кипения и проварите 5 минут, снимая пену.
Повторите процедуру с сиропом и ягодами ещё два раза, каждый раз давая варенью остыть.
Разложите ягоды по стерилизованным банкам, наполните их кипящим сиропом до верха и закатайте.
Такое варенье из клубники хранится в тёмном и прохладном месте в течение года.