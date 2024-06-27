Готовим дома малиновое варенье: потребуется всего четыре ингредиента

Как приготовить домашнее малиновое варенье

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Всегда имейте под рукой вкусное домашнее варенье. Всего 4 ингредиента и никакого специального оборудования для консервирования. Этот малиновый джем будет пользоваться у вас безумной популярностью.

Фото: commons.wikimedia.org

Ингредиенты

3,5 стакана малины

6 столовых ложек пектина

1 чашка кукурузного сиропа

4,5 стакана сахарного песка

Приготовление