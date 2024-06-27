Готовим дома малиновое варенье: потребуется всего четыре ингредиента

Всегда имейте под рукой вкусное домашнее варенье. Всего 4 ингредиента и никакого специального оборудования для консервирования. Этот малиновый джем будет пользоваться у вас безумной популярностью.
Фото: commons.wikimedia.org
Ингредиенты
3,5 стакана малины
6 столовых ложек пектина
1 чашка кукурузного сиропа
4,5 стакана сахарного песка
Приготовление
Сложите малину в большую кастрюлю и понемногу всыпайте пектин, помешивая.
Перемешивайте ягоды каждые 7–10 минут.
Через 30 минут добавьте кукурузный сироп и поставьте кастрюлю на плиту на средний огонь. Понемногу добавляйте сахар и варите около 5 минут, пока сахар не растворится. Разлейте варенье в чистые стеклянные банки или пластиковые контейнеры. Дать остыть при комнатной температуре 30-40 минут. Закройте крышками и поставьте в холодильник на 24 часа, а затем поместите в морозильную камеру. Варенье хранится 3-4 недели в холодильнике и до 6 месяцев в морозильной камере.