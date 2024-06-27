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Готовим дома малиновое варенье: потребуется всего четыре ингредиента

Как приготовить домашнее малиновое варенье

1:11
Еда

Всегда имейте под рукой вкусное домашнее варенье. Всего 4 ингредиента и никакого специального оборудования для консервирования. Этот малиновый джем будет пользоваться у вас безумной популярностью.

Как приготовить домашнее малиновое варенье
Фото: commons.wikimedia.org

Ингредиенты

  • 3,5 стакана малины
  • 6 столовых ложек пектина
  • 1 чашка кукурузного сиропа
  • 4,5 стакана сахарного песка

Приготовление

  1. Сложите малину в большую кастрюлю и понемногу всыпайте пектин, помешивая.
  2. Перемешивайте ягоды каждые 7–10 минут.
  3. Через 30 минут добавьте кукурузный сироп и поставьте кастрюлю на плиту на средний огонь. Понемногу добавляйте сахар и варите около 5 минут, пока сахар не растворится. Разлейте варенье в чистые стеклянные банки или пластиковые контейнеры. Дать остыть при комнатной температуре 30-40 минут. Закройте крышками и поставьте в холодильник на 24 часа, а затем поместите в морозильную камеру. Варенье хранится 3-4 недели в холодильнике и до 6 месяцев в морозильной камере.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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