Варим картошку в мундире правильно: как сохранить кожуру целой во время варки

Как правильно варить картошку в мундире: напоминаем последовательность действий

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка в мундире — классический рецепт, который прост в исполнении и подходит для любого случая. Этот способ приготовления сохраняет все полезные свойства картофеля, такие как витамины группы В, белок, клетчатка и микроэлементы.

Фото: flickr.com by Will Clayton from Blackburn, UK, CC BY 2.0