Варим картошку в мундире правильно: как сохранить кожуру целой во время варки

Картошка в мундире — классический рецепт, который прост в исполнении и подходит для любого случая. Этот способ приготовления сохраняет все полезные свойства картофеля, такие как витамины группы В, белок, клетчатка и микроэлементы.
Фото: flickr.com by Will Clayton from Blackburn, UK, CC BY 2.0
Для равномерного приготовления выбирайте клубни одинакового размера и тщательно их отмойте.
Проколите картофель в нескольких местах зубочисткой, чтобы кожура не лопнула во время варки.
Чтобы сохранить кожуру целой, добавьте в воду несколько капель уксуса и соль (примерно половину столовой ложки на литр воды).
Залейте картофель холодной водой и поставьте на сильный огонь. После закипания уменьшите огонь и варите на среднем огне ещё 20-25 минут.
Время варки может варьироваться в зависимости от возраста картофеля. Старый картофель может потребовать больше времени — около 30 минут, в то время как молодому картофелю достаточно 15 минут. Готовность картофеля можно проверить, проткнув его ножом или вилкой. Если картофель мягкий, значит, он готов.
После варки слейте воду, дайте картофелю немного остыть и при необходимости очистите его.