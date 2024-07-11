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Варим картошку в мундире правильно: как сохранить кожуру целой во время варки

Как правильно варить картошку в мундире: напоминаем последовательность действий

1:18
Еда

Картошка в мундире — классический рецепт, который прост в исполнении и подходит для любого случая. Этот способ приготовления сохраняет все полезные свойства картофеля, такие как витамины группы В, белок, клетчатка и микроэлементы.

Как правильно варить картошку в мундире: напоминаем последовательность действий
Фото: flickr.com by Will Clayton from Blackburn, UK, CC BY 2.0
  1. Для равномерного приготовления выбирайте клубни одинакового размера и тщательно их отмойте.
  2. Проколите картофель в нескольких местах зубочисткой, чтобы кожура не лопнула во время варки.
  3. Чтобы сохранить кожуру целой, добавьте в воду несколько капель уксуса и соль (примерно половину столовой ложки на литр воды).
  4. Залейте картофель холодной водой и поставьте на сильный огонь. После закипания уменьшите огонь и варите на среднем огне ещё 20-25 минут.
  5. Время варки может варьироваться в зависимости от возраста картофеля. Старый картофель может потребовать больше времени — около 30 минут, в то время как молодому картофелю достаточно 15 минут. Готовность картофеля можно проверить, проткнув его ножом или вилкой. Если картофель мягкий, значит, он готов.
  6. После варки слейте воду, дайте картофелю немного остыть и при необходимости очистите его.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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