Морская рыба в пивном кляре: аппетитная хрустящая корочка и мягкое, нежное содержимое
Кляр на пиве для морской рыбы: пиво должно быть ледяным, а тесто — плохо перемешанным
1:13
Кляр на пиве для морской рыбы — это простой и вкусный способ приготовить изысканное блюдо. Секрет успеха заключается в правильном использовании ингредиентов и соблюдении технологии приготовления.
Фото: Own work by Mw12310, CC BY-SA 3.0
Для приготовления кляра на пиве вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 стакан светлого ледяного пива (лагера);
- 1 стакан муки;
- 1 крупное яйцо категории;
- 0,5 чайной ложки соли;
- свежемолотый белый перец.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
- Подготовьте рыбу: нарежьте её, посолите и поперчите. Разогрейте масло для жарки.
- Взбейте яйцо с солью и перцем до однородной массы.
- Продолжая взбивать, добавьте пиво.
- Всыпьте в миску с яично-пивной смесью сразу всю муку и перемешайте вилкой так, чтобы остались мучные комочки. Не вымешивайте слишком тщательно.
- Окунайте куски рыбы в кляр и жарьте во фритюре. Готовые куски выкладывайте на сито, стоящее на бумажных полотенцах.
- Для придания кляру дополнительного вкуса можно добавить в яйцо копчёную паприку при смешивании.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру