Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховые мошенники переключаются на более дорогие виды страхования
Мангольд нужно есть для профилактики остеопороза и анемии
Госдума утвердила прогрессивную шкалу НДФЛ
Зелёные микроводоросли угрожают популяции мидий в Чёрном море
Akmal' рассказал о своей любви к русскому шансону и возможном дуэте с Успенской
Туроператоры рассказали о способах экономии во Вьетнаме
Футболист Мюллер завершил свою профессиональную карьеру
Виктор Веклич исследует сходство китайского Thunderobot с американским HP
Как употребление мяса влияет на здоровье кожи: что нужно знать?
Морская рыба в пивном кляре: аппетитная хрустящая корочка и мягкое, нежное содержимое

Кляр на пиве для морской рыбы: пиво должно быть ледяным, а тесто — плохо перемешанным

1:13
Еда

Кляр на пиве для морской рыбы — это простой и вкусный способ приготовить изысканное блюдо. Секрет успеха заключается в правильном использовании ингредиентов и соблюдении технологии приготовления.

Кляр на пиве для морской рыбы: пиво должно быть ледяным, а тесто — плохо перемешанным
Фото: Own work by Mw12310, CC BY-SA 3.0

Для приготовления кляра на пиве вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 стакан светлого ледяного пива (лагера);
  • 1 стакан муки;
  • 1 крупное яйцо категории;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • свежемолотый белый перец.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовьте рыбу: нарежьте её, посолите и поперчите. Разогрейте масло для жарки.
  2. Взбейте яйцо с солью и перцем до однородной массы.
  3. Продолжая взбивать, добавьте пиво.
  4. Всыпьте в миску с яично-пивной смесью сразу всю муку и перемешайте вилкой так, чтобы остались мучные комочки. Не вымешивайте слишком тщательно.
  5. Окунайте куски рыбы в кляр и жарьте во фритюре. Готовые куски выкладывайте на сито, стоящее на бумажных полотенцах.
  6. Для придания кляру дополнительного вкуса можно добавить в яйцо копчёную паприку при смешивании.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом
Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом
Последние материалы
Туроператоры рассказали о способах экономии во Вьетнаме
Футболист Мюллер завершил свою профессиональную карьеру
Виктор Веклич исследует сходство китайского Thunderobot с американским HP
Как употребление мяса влияет на здоровье кожи: что нужно знать?
Ошибки, которые погубят урожай перца
Кляр на пиве для морской рыбы: пиво должно быть ледяным, а тесто — плохо перемешанным
В каких городах России работники имеют самые высокие доходы?
Британские учёные доказали, что бегемоты умеют летать
Дерматолог Шепелева: почему лазерная эпиляция может быть вам противопоказана
Три ключевые проблемы электронного стояночного тормоза: что нужно знать владельцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников