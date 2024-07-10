Морская рыба в пивном кляре: аппетитная хрустящая корочка и мягкое, нежное содержимое

Кляр на пиве для морской рыбы: пиво должно быть ледяным, а тесто — плохо перемешанным

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Кляр на пиве для морской рыбы — это простой и вкусный способ приготовить изысканное блюдо. Секрет успеха заключается в правильном использовании ингредиентов и соблюдении технологии приготовления.

Фото: Own work by Mw12310, CC BY-SA 3.0

Для приготовления кляра на пиве вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан светлого ледяного пива (лагера);

1 стакан муки;

1 крупное яйцо категории;

0,5 чайной ложки соли;

свежемолотый белый перец.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов: