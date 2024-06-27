Нежные и румяные: рецепт вкуснейших домашних яичных котлет

Секреты приготовления потрясающих яичных котлет

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичные котлеты - идеальный вариант для быстрого, сытного и вкусного обеда или ужина. Это простое, но невероятно аппетитное блюдо, которое понравится всей семье. Предлагаем вам простой и проверенный рецепт, который легко повторить даже начинающим кулинарам.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

яйца - 5 шт.;

мука - 2-3 ст.л.;

молоко - 3-4 ст.л.;

репчатый лук - 1 небольшая головка;

соль, черный перец - по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

1. Яйца взбейте в глубокой миске венчиком или вилкой до однородной консистенции.

2. Добавьте муку и молоко, снова перемешайте, чтобы не было комков. Получится довольно жидкая яичная масса.

3. Лук очистите и мелко нарубите. Добавьте в яичную смесь, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

4. На сковороде с разогретым растительным маслом ложкой выкладывайте небольшие порции яичной массы, формируя котлетки.

5. Жарьте котлетки с двух сторон до золотистой корочки, около 2-3 минут с каждой стороны.

6. Готовые котлетки выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы впитать лишний жир.

Подавать яичные котлеты можно как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к макаронам, картофелю или овощным салатам. Они отлично сочетаются с различными соусами - сметанным, томатным, грибным.

Этот простой рецепт идеально подходит для сытного и вкусного обеда или ужина. Яичные котлеты получаются нежными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи.