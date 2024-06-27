Нежные и румяные: рецепт вкуснейших домашних яичных котлет

Яичные котлеты - идеальный вариант для быстрого, сытного и вкусного обеда или ужина. Это простое, но невероятно аппетитное блюдо, которое понравится всей семье. Предлагаем вам простой и проверенный рецепт, который легко повторить даже начинающим кулинарам.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Яйца взбейте в глубокой миске венчиком или вилкой до однородной консистенции.
2. Добавьте муку и молоко, снова перемешайте, чтобы не было комков. Получится довольно жидкая яичная масса.
3. Лук очистите и мелко нарубите. Добавьте в яичную смесь, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.
4. На сковороде с разогретым растительным маслом ложкой выкладывайте небольшие порции яичной массы, формируя котлетки.
5. Жарьте котлетки с двух сторон до золотистой корочки, около 2-3 минут с каждой стороны.
6. Готовые котлетки выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы впитать лишний жир.
Подавать яичные котлеты можно как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к макаронам, картофелю или овощным салатам. Они отлично сочетаются с различными соусами - сметанным, томатным, грибным.
Этот простой рецепт идеально подходит для сытного и вкусного обеда или ужина. Яичные котлеты получаются нежными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.