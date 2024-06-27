Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заменить косметолога: топ-4 средства для домашнего ухода за кожей
Как ультрафиолетовый фонарик помогает автомобилистам в выявлении подделок
Террорист Арестович* жалуется на саботаж приказов ВСУшниками
Страны Восточной Европы и даже Швецию признали непригодными к вхождению в еврозону
Севастопольцы стали реже отдыхать на пляжах после ракетного удара
В МГУ разработан способ определения наличия воды на астероидах с точностью 50%
Страхового агента из Томска обвиняют в мошенничестве на 258 миллионов рублей
Рассказываем, что можно ещё сажать в ближайшие дни
В Кении протестующие потребовали отозвать спорный финансовый законопроект
Нежные и румяные: рецепт вкуснейших домашних яичных котлет

Секреты приготовления потрясающих яичных котлет

1:52
Еда

Яичные котлеты - идеальный вариант для быстрого, сытного и вкусного обеда или ужина. Это простое, но невероятно аппетитное блюдо, которое понравится всей семье. Предлагаем вам простой и проверенный рецепт, который легко повторить даже начинающим кулинарам.

Секреты приготовления потрясающих яичных котлет
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

  • яйца - 5 шт.;
  • мука - 2-3 ст.л.;
  • молоко - 3-4 ст.л.;
  • репчатый лук - 1 небольшая головка;
  • соль, черный перец - по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

1. Яйца взбейте в глубокой миске венчиком или вилкой до однородной консистенции.

2. Добавьте муку и молоко, снова перемешайте, чтобы не было комков. Получится довольно жидкая яичная масса.

3. Лук очистите и мелко нарубите. Добавьте в яичную смесь, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

4. На сковороде с разогретым растительным маслом ложкой выкладывайте небольшие порции яичной массы, формируя котлетки.

5. Жарьте котлетки с двух сторон до золотистой корочки, около 2-3 минут с каждой стороны.

6. Готовые котлетки выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы впитать лишний жир.

Подавать яичные котлеты можно как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к макаронам, картофелю или овощным салатам. Они отлично сочетаются с различными соусами - сметанным, томатным, грибным. 

Этот простой рецепт идеально подходит для сытного и вкусного обеда или ужина. Яичные котлеты получаются нежными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Под Купянском взят стратегически важный объект ВСУ "Крюк" Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Последние материалы
В МГУ разработан способ определения наличия воды на астероидах с точностью 50%
Страхового агента из Томска обвиняют в мошенничестве на 258 миллионов рублей
Рассказываем, что можно ещё сажать в ближайшие дни
Секреты приготовления потрясающих яичных котлет
В Кении протестующие потребовали отозвать спорный финансовый законопроект
Юрий Никулин считал, что нужно быть добрым, чтобы стать счастливым
В Госдуме просят проверить — наносят ли чайные пакетики-пирамидки вред здоровью
Выбираем верный способ подвязки для ваших помидоров
Россиянам рассказали, как приучить собаку к одежде
Причины выпадения волос в районе челки и пробора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников