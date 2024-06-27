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Вкусно и легко: ароматное блюдо из кислой капусты и картофеля

Готовим на обед тушеную капусту с картофелем

1:48
Еда

Кислая капуста и картофель - отличное сочетание ингредиентов для вкусного и сытного блюда. Такое сочетание отлично подходит и для ежедневного обеда, и для праздничного застолья. Предлагаем вам простой и быстрый рецепт, который порадует всю семью.

Готовим на обед тушеную капусту с картофелем
Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты:

  • кислая капуста - 500 г;
  • картофель - 4-5 средних клубней;
  • лук репчатый - 1 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • бекон или сало - 100 г (по желанию);
  • растительное масло - 2-3 ст.л.;
  • соль, черный перец - по вкусу.

Приготовление:

  • очистите картофель, промойте и нарежьте кубиками или дольками;
  • лук и морковь очистите, измельчите. Если используете бекон или сало, нарежьте его небольшими кусочками;
  • в глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло, обжарьте на нем лук до золотистости. Добавьте морковь и бекон/сало, жарьте еще 2-3 минуты;
  • выложите в сковороду кислую капусту, перемешайте с овощами. Посолите, поперчите по вкусу;
  • сверху выложите картофель, накройте крышкой и тушите 20-25 минут, периодически помешивая, до готовности картофеля;
  • при необходимости добавьте немного воды, чтобы капуста не пригорала. Блюдо должно получиться не слишком сухим;
  • подавайте горячим, дополнив при желании сметаной, зеленью или сухариками.

Такое простое, но очень вкусное блюдо прекрасно подойдёт для семейного обеда или ужина. Кислая капуста придает блюду пикантный вкус, который великолепно сочетается с картофелем. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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