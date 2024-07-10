Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом
Оладьи из кабачков с манкой: имеют ещё более нежную текстуру, чем обычные
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Оладьи из кабачков с манкой — это лёгкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за 35 минут.
Фото: commons.wikimedia.org by William Neuheisel, CC BY 2.0
Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:
- два небольших кабачка;
- соль по вкусу;
- немного зелени;
- один-два зубчика чеснока;
- 70–100 грамм сметаны;
- одно яйцо;
- три-четыре столовые ложки манной крупы;
- молотый чёрный перец по вкусу;
- одна-две столовые ложки растительного масла.
Процесс приготовления
- Натрите кабачки на крупной тёрке, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. Затем отожмите их, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Мелко нарежьте зелень и пропустите чеснок через пресс. Добавьте их к кабачкам вместе со сметаной, яйцом, манкой, солью и перцем. Тщательно перемешайте.
- Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде.
- Ложкой выложите тесто и обжарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру