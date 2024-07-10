Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом

Оладьи из кабачков с манкой: имеют ещё более нежную текстуру, чем обычные

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи из кабачков с манкой — это лёгкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за 35 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by William Neuheisel, CC BY 2.0

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

два небольших кабачка;

соль по вкусу;

немного зелени;

один-два зубчика чеснока;

70–100 грамм сметаны;

одно яйцо;

три-четыре столовые ложки манной крупы;

молотый чёрный перец по вкусу;

одна-две столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления