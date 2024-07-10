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Кабачковые оладьи с манкой: безумно вкусно со сметанным соусом

Оладьи из кабачков с манкой: имеют ещё более нежную текстуру, чем обычные

1:02
Еда

Оладьи из кабачков с манкой — это лёгкое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за 35 минут.

Оладьи из кабачков с манкой: имеют ещё более нежную текстуру, чем обычные
Фото: commons.wikimedia.org by William Neuheisel, CC BY 2.0

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • два небольших кабачка;
  • соль по вкусу;
  • немного зелени;
  • один-два зубчика чеснока;
  • 70–100 грамм сметаны;
  • одно яйцо;
  • три-четыре столовые ложки манной крупы;
  • молотый чёрный перец по вкусу;
  • одна-две столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления

  1. Натрите кабачки на крупной тёрке, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. Затем отожмите их, чтобы избавиться от лишней влаги.
  2. Мелко нарежьте зелень и пропустите чеснок через пресс. Добавьте их к кабачкам вместе со сметаной, яйцом, манкой, солью и перцем. Тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде.
  4. Ложкой выложите тесто и обжарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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