Печёные пирожки с зелёным луком и яйцом: ваши родные и гости будут просить добавки
Пирожки с яйцом и зелёным луком: дрожжевое тесто для них делаем на кефире
1:47
Дрожжевое тесто для пирожков с яйцом и зелёным луком готовится на кефире. Оно получается пышным и мягким, и определённо стоит потраченного на него времени!
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- 250 мл кефира любой жирности;
- 4 г быстродействующих дрожжей;
- 1 ч. л. сахара;
- 7 яйц;
- 75 мл растительного масла;
- 1 ч. л. соли (+ для начинки);
- 500 г муки (+ для посыпания);
- 100 г сливочного масла;
- пучок зелёного лука;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- кунжут — по вкусу.
Приготовление
- Смешайте кефир, дрожжи, сахар, 1 яйцо и растительное масло.
- Добавьте соль и понемногу насыпайте муку. Также по кусочку добавляйте размягчённое сливочное масло, пока ваше тесто не станет эластичным.
- Прикройте миску с тестом, пусть оно полежит около 1 часа при комнатной температуре, пока его объём не увеличится в два раза.
- Сваренные вкрутую 5 яиц очистите, мелко их нарежьте. То же самое сделайте с зелёным луком. Перемешайте яйца и лук, добавьте перец и соль.
- На припылённом мукой столе разделите тесто на равные кусочки, которые нужно раскатать. В центр каждого кружка положите начинку и соедините края.
- Переложите пирожки на застеленный пергаментом противень. Пусть они постоят так в течение 20 минут.
- Нагрейте духовку до 200 °C. Смажьте верх пирожков взбитым вилкой яйцом.
- Выпекайте пирожки 20-25 минут, пока они не станут румяными. Если хотите, можно посыпать их кунжутом.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру