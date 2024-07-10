Печёные пирожки с зелёным луком и яйцом: ваши родные и гости будут просить добавки

Пирожки с яйцом и зелёным луком: дрожжевое тесто для них делаем на кефире

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Дрожжевое тесто для пирожков с яйцом и зелёным луком готовится на кефире. Оно получается пышным и мягким, и определённо стоит потраченного на него времени!

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

250 мл кефира любой жирности;

4 г быстродействующих дрожжей;

1 ч. л. сахара;

7 яйц;

75 мл растительного масла;

1 ч. л. соли (+ для начинки);

500 г муки (+ для посыпания);

100 г сливочного масла;

пучок зелёного лука;

чёрный молотый перец — по вкусу;

кунжут — по вкусу.

Приготовление