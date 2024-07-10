Печёные пирожки с зелёным луком и яйцом: ваши родные и гости будут просить добавки

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Пирожки с яйцом и зелёным луком: дрожжевое тесто для них делаем на кефире

1:47
Еда

Дрожжевое тесто для пирожков с яйцом и зелёным луком готовится на кефире. Оно получается пышным и мягким, и определённо стоит потраченного на него времени!

Пирожки с яйцом и зелёным луком: дрожжевое тесто для них делаем на кефире
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 250 мл кефира любой жирности;
  • 4 г быстродействующих дрожжей;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 7 яйц;
  • 75 мл растительного масла;
  • 1 ч. л. соли (+ для начинки);
  • 500 г муки (+ для посыпания);
  • 100 г сливочного масла;
  • пучок зелёного лука;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • кунжут — по вкусу.

Приготовление

  1. Смешайте кефир, дрожжи, сахар, 1 яйцо и растительное масло.
  2. Добавьте соль и понемногу насыпайте муку. Также по кусочку добавляйте размягчённое сливочное масло, пока ваше тесто не станет эластичным.
  3. Прикройте миску с тестом, пусть оно полежит около 1 часа при комнатной температуре, пока его объём не увеличится в два раза.
  4. Сваренные вкрутую 5 яиц очистите, мелко их нарежьте. То же самое сделайте с зелёным луком. Перемешайте яйца и лук, добавьте перец и соль.
  5. На припылённом мукой столе разделите тесто на равные кусочки, которые нужно раскатать. В центр каждого кружка положите начинку и соедините края.
  6. Переложите пирожки на застеленный пергаментом противень. Пусть они постоят так в течение 20 минут.
  7. Нагрейте духовку до 200 °C. Смажьте верх пирожков взбитым вилкой яйцом.
  8. Выпекайте пирожки 20-25 минут, пока они не станут румяными. Если хотите, можно посыпать их кунжутом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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