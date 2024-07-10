Летом перекус должен быть лёгким и полезным: приготовьте тосты с редисом

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Тосты с редисом: лёгкий летний завтрак или здоровый перекус

Еда

Тосты с редисом — это лёгкий и вкусный перекус, который можно приготовить за несколько минут.

Тосты с редисом: лёгкий летний завтрак или здоровый перекус
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred&Barbara Aulbach, CC BY-SA 3.0

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

  • молодой сочный редис — 500 г;
  • сметана или обезжиренный йогурт — 300 г;
  • свежая зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) — по 50 г каждой;
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу;
  • чеснок — по желанию;
  • чёрный хлеб — 300 г.

Процесс приготовления

  1. Приготовьте соус, смешав сметану или йогурт с мелко нарезанной зеленью, солью и перцем.
  2. Если хотите, добавьте измельчённый чеснок.
  3. Оставьте соус в холодильнике, чтобы он охладился.
  4. Поджарьте ломтики чёрного хлеба на сковороде или в тостере до золотистой корочки.
  5. Намажьте каждый тост охлаждённым соусом.
  6. Промойте редис, нарежьте его тонкими ломтиками и выложите на тосты.

Тосты с редисом готовы. Их можно подавать как горячими, так и холодными. Этот рецепт идеально подходит для завтрака или лёгкого перекуса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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