Летом перекус должен быть лёгким и полезным: приготовьте тосты с редисом

Тосты с редисом: лёгкий летний завтрак или здоровый перекус

Тосты с редисом — это лёгкий и вкусный перекус, который можно приготовить за несколько минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Manfred&Barbara Aulbach, CC BY-SA 3.0

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

молодой сочный редис — 500 г;

сметана или обезжиренный йогурт — 300 г;

свежая зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) — по 50 г каждой;

соль и молотый чёрный перец по вкусу;

чеснок — по желанию;

чёрный хлеб — 300 г.

Процесс приготовления

Приготовьте соус, смешав сметану или йогурт с мелко нарезанной зеленью, солью и перцем. Если хотите, добавьте измельчённый чеснок. Оставьте соус в холодильнике, чтобы он охладился. Поджарьте ломтики чёрного хлеба на сковороде или в тостере до золотистой корочки. Намажьте каждый тост охлаждённым соусом. Промойте редис, нарежьте его тонкими ломтиками и выложите на тосты.

Тосты с редисом готовы. Их можно подавать как горячими, так и холодными. Этот рецепт идеально подходит для завтрака или лёгкого перекуса.