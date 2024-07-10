Летом перекус должен быть лёгким и полезным: приготовьте тосты с редисом
Тосты с редисом: лёгкий летний завтрак или здоровый перекус
Тосты с редисом — это лёгкий и вкусный перекус, который можно приготовить за несколько минут.
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred&Barbara Aulbach, CC BY-SA 3.0
Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:
- молодой сочный редис — 500 г;
- сметана или обезжиренный йогурт — 300 г;
- свежая зелень (укроп, петрушка, зелёный лук) — по 50 г каждой;
- соль и молотый чёрный перец по вкусу;
- чеснок — по желанию;
- чёрный хлеб — 300 г.
Процесс приготовления
- Приготовьте соус, смешав сметану или йогурт с мелко нарезанной зеленью, солью и перцем.
- Если хотите, добавьте измельчённый чеснок.
- Оставьте соус в холодильнике, чтобы он охладился.
- Поджарьте ломтики чёрного хлеба на сковороде или в тостере до золотистой корочки.
- Намажьте каждый тост охлаждённым соусом.
- Промойте редис, нарежьте его тонкими ломтиками и выложите на тосты.
Тосты с редисом готовы. Их можно подавать как горячими, так и холодными. Этот рецепт идеально подходит для завтрака или лёгкого перекуса.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру