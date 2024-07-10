Соус из помидоров для курицы: простейший и вкусный рецепт домашней подливы

Соус из помидоров для курицы: намного лучше и полезнее покупного кетчупа

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом мы часто отказываемся от тяжёлых соусов на основе сливок, муки, масла и яиц, предпочитая им лёгкие и освежающие варианты. Сегодня мы предлагаем вам приготовить простой и вкусный томатный соус для курицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM

Ингредиенты:

1 помидор;

половина пучка петрушки;

3 зубчика чеснока,

уксус — по вкусу,

оливковое масло — 1 ст. л.,

соль, перец — по вкусу.

Приготовление