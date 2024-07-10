Соус из помидоров для курицы: простейший и вкусный рецепт домашней подливы

Летом мы часто отказываемся от тяжёлых соусов на основе сливок, муки, масла и яиц, предпочитая им лёгкие и освежающие варианты. Сегодня мы предлагаем вам приготовить простой и вкусный томатный соус для курицы.
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM
Ингредиенты:
1 помидор;
половина пучка петрушки;
3 зубчика чеснока,
уксус — по вкусу,
оливковое масло — 1 ст. л.,
соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Надрежьте помидоры крест-накрест, опустите их на 30 секунд с кипяток, а затем — в холодную воду. Снимите кожицу, которая после этого отходит практически сама.
Нарежьте помидор очень мелкими кубиками, измельчите чеснок и петрушку.
Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте немного уксуса и оливкового масла, посолите и поперчите по вкусу.
Подавайте соус к запечённой, отварной или жареной курице.