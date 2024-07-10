Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо

Гречневые котлеты: если приготовить их правильно, они будут похожи на мясные

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневые котлеты - отличный вариант для вегетарианцев, веганов и постящихся. Они полезные, простые и очень вкусные, а готовить их не так уж и сложно!

Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

гречневая крупа — 210 г;

вода — 500 мл;

картофель — 300 г;

репчатый лук — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

молотая паприка — 1 ч. л.;

растительное масло для жарки;

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Переберите и промойте гречку. Залейте горячей водой, немного посолите и доведите до кипения. Варите около 10 минут, затем уменьшите огонь и варите ещё 10 минут. Дайте остыть. Очистите и натрите картофель на мелкой тёрке. Отожмите картофель и добавьте к гречке. Очистите и мелко нарежьте лук. Пропустите чеснок через пресс. Добавьте к гречке вместе с луком и чесноком. Посолите, поперчите и посыпьте молотой паприкой. Перемешайте и пробейте блендером до получения однородной массы. Сформируйте котлетки и выложите на доску. Нагрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте с любимым соусом.