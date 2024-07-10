Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо

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Гречневые котлеты: если приготовить их правильно, они будут похожи на мясные

1:22
Еда

Гречневые котлеты - отличный вариант для вегетарианцев, веганов и постящихся. Они полезные, простые и очень вкусные, а готовить их не так уж и сложно!

Гречневые котлеты: если приготовить их правильно, они будут похожи на мясные
Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • гречневая крупа — 210 г;
  • вода — 500 мл;
  • картофель — 300 г;
  • репчатый лук — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • молотая паприка — 1 ч. л.;
  • растительное масло для жарки;
  • соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

  1. Переберите и промойте гречку. Залейте горячей водой, немного посолите и доведите до кипения. Варите около 10 минут, затем уменьшите огонь и варите ещё 10 минут. Дайте остыть.
  2. Очистите и натрите картофель на мелкой тёрке. Отожмите картофель и добавьте к гречке.
  3. Очистите и мелко нарежьте лук. Пропустите чеснок через пресс. Добавьте к гречке вместе с луком и чесноком.
  4. Посолите, поперчите и посыпьте молотой паприкой. Перемешайте и пробейте блендером до получения однородной массы.
  5. Сформируйте котлетки и выложите на доску.
  6. Нагрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте с любимым соусом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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