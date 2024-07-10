Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Гречневые котлеты: если приготовить их правильно, они будут похожи на мясные
1:22
Гречневые котлеты - отличный вариант для вегетарианцев, веганов и постящихся. Они полезные, простые и очень вкусные, а готовить их не так уж и сложно!
Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- гречневая крупа — 210 г;
- вода — 500 мл;
- картофель — 300 г;
- репчатый лук — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- молотая паприка — 1 ч. л.;
- растительное масло для жарки;
- соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление
- Переберите и промойте гречку. Залейте горячей водой, немного посолите и доведите до кипения. Варите около 10 минут, затем уменьшите огонь и варите ещё 10 минут. Дайте остыть.
- Очистите и натрите картофель на мелкой тёрке. Отожмите картофель и добавьте к гречке.
- Очистите и мелко нарежьте лук. Пропустите чеснок через пресс. Добавьте к гречке вместе с луком и чесноком.
- Посолите, поперчите и посыпьте молотой паприкой. Перемешайте и пробейте блендером до получения однородной массы.
- Сформируйте котлетки и выложите на доску.
- Нагрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте с любимым соусом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру