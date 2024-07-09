Вареники с вишней: малокалорийный летний десерт благодаря постному тесту

Вареники с вишней на постном тесте: простейшее тесто на муке и воде

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Постные вареники с вишней - вкусное и лёгкое летнее блюдо, которое готовится из минимального количества ингредиентов. Для теста вам потребуются мука, горячая вода, соль и сахар. Для начинки возьмите вишню или клубнику и сахар по вкусу.

Фото: commons.wikimedia.org by Rudolf Simon, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

450 г вишни (можно клубники),

2 стакана муки,

1 стакан сахара,

3/4 стакана воды,

1/4 ч. л соли + немного для варки вареников,

сливочное масло — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Просейте муку. В горячей воде растворите соль и сахар. Сделайте ямку в муке и влейте воду. Перемешайте сначала ложкой, затем руками замесите эластичное тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15-20 минут для расстойки. Вымойте и очистите вишню от косточек, сцедите сок и посыпьте ягоды сахаром. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,2 см и нарежьте квадратными кусочками размером 5x5 см. Выложите начинку (по 2-3 ягоды) на каждый кусочек теста и склейте два противоположных конца, придав вареникам форму треугольника. Вскипятите воду в кастрюле, посолите и опустите порцию вареников в кипяток. Варите до готовности около 4-5 минут. Шумовкой достаньте вареники из кастрюли и выложите в дуршлаг, чтобы стекла вода.

Подавайте вареники тёплыми, посыпав сахаром и полив вишневым соком по вкусу.