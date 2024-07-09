Вареники с вишней: малокалорийный летний десерт благодаря постному тесту

Постные вареники с вишней - вкусное и лёгкое летнее блюдо, которое готовится из минимального количества ингредиентов. Для теста вам потребуются мука, горячая вода, соль и сахар. Для начинки возьмите вишню или клубнику и сахар по вкусу.
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Ингредиенты:
450 г вишни (можно клубники),
2 стакана муки,
1 стакан сахара,
3/4 стакана воды,
1/4 ч. л соли + немного для варки вареников,
сливочное масло — по вкусу.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Просейте муку.
В горячей воде растворите соль и сахар.
Сделайте ямку в муке и влейте воду. Перемешайте сначала ложкой, затем руками замесите эластичное тесто.
Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15-20 минут для расстойки.
Вымойте и очистите вишню от косточек, сцедите сок и посыпьте ягоды сахаром.
Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,2 см и нарежьте квадратными кусочками размером 5x5 см.
Выложите начинку (по 2-3 ягоды) на каждый кусочек теста и склейте два противоположных конца, придав вареникам форму треугольника.
Вскипятите воду в кастрюле, посолите и опустите порцию вареников в кипяток. Варите до готовности около 4-5 минут.
Шумовкой достаньте вареники из кастрюли и выложите в дуршлаг, чтобы стекла вода.
Подавайте вареники тёплыми, посыпав сахаром и полив вишневым соком по вкусу.