Рагу с говядиной и помидорами: мягкое мясо в аппетитном густом соусе

Мясное рагу с помидорами: очень вкусно с картофельным пюре или макаронами

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясное рагу с помидорами — это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить для семейного обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Чтобы сделать рагу, вам потребуются следующие ингредиенты:

оливковое масло — 2 столовые ложки;

репчатый лук (мелко нарезанный) — 1 штука;

постная говядина (нарезанная кубиками размером около 1 сантиметра) — 700 грамм;

чеснок (измельчённый) — 4 зубчика;

красное вино — 1/2 стакана;

свежие или консервированные нарезанные помидоры — 800 грамм;

лавровый лист — 2 штуки.

Процесс приготовления

Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном. Добавьте нарезанный лук и готовьте на среднем огне, помешивая, до мягкости (около 5 минут). Добавьте нарезанную говядину и обжаривайте, помешивая, ещё 5 минут. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту. Влейте красное вино и дайте ему выпариться в течение 5 минут. Добавьте свежие или консервированные помидоры, лавровый лист и перемешайте. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой на слабом огне около 1,5-2 часов, периодически помешивая. Когда мясо станет мягким и будет легко отделяться от костей, снимите крышку и продолжайте тушить ещё 5 минут, чтобы соус загустел. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Подавайте мясное рагу с рисом, картофелем или макаронами.