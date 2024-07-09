Рагу с говядиной и помидорами: мягкое мясо в аппетитном густом соусе
Мясное рагу с помидорами: очень вкусно с картофельным пюре или макаронами
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Мясное рагу с помидорами — это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить для семейного обеда или ужина.
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0
Чтобы сделать рагу, вам потребуются следующие ингредиенты:
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- репчатый лук (мелко нарезанный) — 1 штука;
- постная говядина (нарезанная кубиками размером около 1 сантиметра) — 700 грамм;
- чеснок (измельчённый) — 4 зубчика;
- красное вино — 1/2 стакана;
- свежие или консервированные нарезанные помидоры — 800 грамм;
- лавровый лист — 2 штуки.
Процесс приготовления
- Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном.
- Добавьте нарезанный лук и готовьте на среднем огне, помешивая, до мягкости (около 5 минут).
- Добавьте нарезанную говядину и обжаривайте, помешивая, ещё 5 минут.
- Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту.
- Влейте красное вино и дайте ему выпариться в течение 5 минут.
- Добавьте свежие или консервированные помидоры, лавровый лист и перемешайте.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой на слабом огне около 1,5-2 часов, периодически помешивая.
- Когда мясо станет мягким и будет легко отделяться от костей, снимите крышку и продолжайте тушить ещё 5 минут, чтобы соус загустел.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
Подавайте мясное рагу с рисом, картофелем или макаронами.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру