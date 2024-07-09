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Рагу с говядиной и помидорами: мягкое мясо в аппетитном густом соусе

Мясное рагу с помидорами: очень вкусно с картофельным пюре или макаронами

1:38
Еда

Мясное рагу с помидорами — это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить для семейного обеда или ужина.

Мясное рагу с помидорами: очень вкусно с картофельным пюре или макаронами
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Чтобы сделать рагу, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • репчатый лук (мелко нарезанный) — 1 штука;
  • постная говядина (нарезанная кубиками размером около 1 сантиметра) — 700 грамм;
  • чеснок (измельчённый) — 4 зубчика;
  • красное вино — 1/2 стакана;
  • свежие или консервированные нарезанные помидоры — 800 грамм;
  • лавровый лист — 2 штуки.

Процесс приготовления

  1. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном.
  2. Добавьте нарезанный лук и готовьте на среднем огне, помешивая, до мягкости (около 5 минут).
  3. Добавьте нарезанную говядину и обжаривайте, помешивая, ещё 5 минут.
  4. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту.
  5. Влейте красное вино и дайте ему выпариться в течение 5 минут.
  6. Добавьте свежие или консервированные помидоры, лавровый лист и перемешайте.
  7. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой на слабом огне около 1,5-2 часов, периодически помешивая.
  8. Когда мясо станет мягким и будет легко отделяться от костей, снимите крышку и продолжайте тушить ещё 5 минут, чтобы соус загустел.
  9. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Подавайте мясное рагу с рисом, картофелем или макаронами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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