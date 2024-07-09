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Что сделать с лапшой быстрого приготовления, чтобы она стала полезнее: шесть советов

Как сделать лапшу быстрого приготовления безвредной?

1:42
Еда

Основное зло в пакетах лапши быстрого приготовления — это пакетики со специями и прочими добавками, в которых содержатся далеко не полезные для здоровья вещества. Поэтому их есть точно не стоит. Употребить нужно только саму лапшу, в которой, по сути, нет ничего криминального. Это обычная лапша, которая была обжарена специальным образом, чтобы она стала хрустящей.

Как сделать лапшу быстрого приготовления безвредной?
Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Быстрая лапша может быть менее вредной, если следовать определённым рекомендациям:

  1. Используйте натуральные специи и приправы вместо искусственных добавок.
  2. Замените бульонный кубик на свежие или сушёные травы и овощи. К такой лапше можно добавить остатки любых приготовленных овощей, или нарезанные кубиками свежие.
  3. Добавьте в лапшу немного масла или соуса, чтобы сделать её вкуснее и полезнее. Подойдёт любые соусы — соевый, сметана, кетчуп, если очень хочется, можно добавить даже чуть-чуть майонеза.
  4. Можно даже приготовить "быструю" лапшу: сначала заварите её небольшим количеством кипятка, потом переложите её в дуршлаг, чтобы позволить стечь лишней воде, а затем слегка обжарьте лапшу на масле. Будет вкуснее, если к ней добавить яйцо и тёртый сыр.
  5. Как вариант — обжарьте лапшу быстрого приготовления вместе с тушёнкой, это будет немного похоже на макароны по-флотски.
  6. Не употребляйте лапшу слишком часто, так как она содержит много соли и углеводов.

Следуя этим советам, вы сможете сделать вашу лапшу быстрого приготовления менее вредной и наслаждаться ею без вреда для здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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