Что сделать с лапшой быстрого приготовления, чтобы она стала полезнее: шесть советов

Как сделать лапшу быстрого приготовления безвредной?

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Основное зло в пакетах лапши быстрого приготовления — это пакетики со специями и прочими добавками, в которых содержатся далеко не полезные для здоровья вещества. Поэтому их есть точно не стоит. Употребить нужно только саму лапшу, в которой, по сути, нет ничего криминального. Это обычная лапша, которая была обжарена специальным образом, чтобы она стала хрустящей.

Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Быстрая лапша может быть менее вредной, если следовать определённым рекомендациям:

Используйте натуральные специи и приправы вместо искусственных добавок. Замените бульонный кубик на свежие или сушёные травы и овощи. К такой лапше можно добавить остатки любых приготовленных овощей, или нарезанные кубиками свежие. Добавьте в лапшу немного масла или соуса, чтобы сделать её вкуснее и полезнее. Подойдёт любые соусы — соевый, сметана, кетчуп, если очень хочется, можно добавить даже чуть-чуть майонеза. Можно даже приготовить "быструю" лапшу: сначала заварите её небольшим количеством кипятка, потом переложите её в дуршлаг, чтобы позволить стечь лишней воде, а затем слегка обжарьте лапшу на масле. Будет вкуснее, если к ней добавить яйцо и тёртый сыр. Как вариант — обжарьте лапшу быстрого приготовления вместе с тушёнкой, это будет немного похоже на макароны по-флотски. Не употребляйте лапшу слишком часто, так как она содержит много соли и углеводов.

Следуя этим советам, вы сможете сделать вашу лапшу быстрого приготовления менее вредной и наслаждаться ею без вреда для здоровья.