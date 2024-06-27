Немецкий пирог готовится всего из пяти простых ингредиентов: смешайте и в духовку
Простой немецкий пирог: даже дети смогут приготовить за 25 минут
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Этот простой немецкий пирог понравится всей семье. С тонкой заварной основой и хрустящими краями, он покорит ваше сердце. А на его приготовление потребуется всего пять простых ингредиентов.
Фото: Pexels by Klaus Nielsen, CC0
Этот пирог так легко сделать, что даже ваши дети смогут его приготовить.
Ингредиенты
- 1/4 стакана сливочного масла
- 1 стакан муки
- 1 стакан молока
- 6 яиц
- 1/4 чайной ложки соли
Приготовление
- Переместите решётку духовки чуть ниже середины.
- Поместите сливочное масло в стеклянную форму для выпечки и поставьте в холодную духовку. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Смешайте в миске муку, соль, добавьте примерно половину молока, взбивайте, пока не останется комочков. Смешайте оставшееся молоко и яйца.
- Вылейте тесто в форму и поставьте в духовку. Готовьте около 25 минут.
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