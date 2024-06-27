Немецкий пирог готовится всего из пяти простых ингредиентов: смешайте и в духовку

Простой немецкий пирог: даже дети смогут приготовить за 25 минут

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой немецкий пирог понравится всей семье. С тонкой заварной основой и хрустящими краями, он покорит ваше сердце. А на его приготовление потребуется всего пять простых ингредиентов.

Фото: Pexels by Klaus Nielsen, CC0

Этот пирог так легко сделать, что даже ваши дети смогут его приготовить.

Ингредиенты

1/4 стакана сливочного масла

1 стакан муки

1 стакан молока

6 яиц

1/4 чайной ложки соли

Приготовление