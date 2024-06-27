Тоник с лимоном, имбирём, куркумой и кайенским перцем: спасёт от простуды

Подобно куркуме и имбирю, лимон — ещё один суперпродукт, который часто используют для приготовления домашних средств от простуды. Этот цитрусовый содержит много витамина С, который помогает укрепить иммунитет.
Между тем кайенский перец — это больше, чем просто приправа, придающая блюдам пикантность. Он также является естественным болеутоляющим и может ускорить обмен веществ, а также улучшить кровообращение.
В небольшую кастрюлю добавьте воду, куркуму, имбирь, лимонный сок, остатки лимонной цедры, кайенский перец и мёд или кленовый сироп. Доведите смесь до кипения, но не кипятите. Процедите тоник в бокалы через сито. Пейте тёплым. Если напиток слишком крепкий, его можно разбавить, добавив воду.
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