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Тоник с лимоном, имбирём, куркумой и кайенским перцем: спасёт от простуды

Имбирный тоник с лимоном и кайенским перцем: напиток от простуды

1:12
Еда

Подобно куркуме и имбирю, лимон — ещё один суперпродукт, который часто используют для приготовления домашних средств от простуды. Этот цитрусовый содержит много витамина С, который помогает укрепить иммунитет.

Имбирный тоник с лимоном и кайенским перцем: напиток от простуды
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Между тем кайенский перец — это больше, чем просто приправа, придающая блюдам пикантность. Он также является естественным болеутоляющим и может ускорить обмен веществ, а также улучшить кровообращение.

Ингредиенты

  • 3 стакана воды
  • 1 столовая ложка свежей тёртой куркумы
  • 1 столовая ложка свежего тёртого имбиря
  • Лимон (выжать сок, цедру лимона сохранить)
  • 1-2 чайные ложки кленового сиропа или мёда
  • Щепотка кайенского перца

Приготовление

В небольшую кастрюлю добавьте воду, куркуму, имбирь, лимонный сок, остатки лимонной цедры, кайенский перец и мёд или кленовый сироп. Доведите смесь до кипения, но не кипятите. Процедите тоник в бокалы через сито. Пейте тёплым. Если напиток слишком крепкий, его можно разбавить, добавив воду.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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