Маффины "Невероятный Халк": готовим сладкий сюрприз детям из банана, овсянки и шпината

Маффины "Невероятный Халк": очень понравятся детям

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Британи Уильямс, автор книги "Мгновенная потеря: ешьте по-настоящему, худейте", поделилась рецептом маффинов с громким названием "Невероятный Халк", которые обязательно понравятся вашим детям.

Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Уильямс придумала рецепт кексов со шпинатом, чтобы её дети ели больше зелени. Однако не беспокойтесь, вы даже не почувствуете вкуса шпината в этих фантастически вкусных кексах.

Ингредиенты

1 банан или 1 яблоко гала, очищенное от сердцевины и разрезанное на четвертинки

1/4 стакана мёда или 3-5 фиников без косточек

2 куриных яйца

2 чайные ложки ванильного экстракта

2 большие горсти шпината

1 стакан овсяных хлопьев

1/2 чайной ложки пищевой соды

Приготовление