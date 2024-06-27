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Маффины "Невероятный Халк": готовим сладкий сюрприз детям из банана, овсянки и шпината

Маффины "Невероятный Халк": очень понравятся детям

1:20
Еда

Британи Уильямс, автор книги "Мгновенная потеря: ешьте по-настоящему, худейте", поделилась рецептом маффинов с громким названием "Невероятный Халк", которые обязательно понравятся вашим детям.

Маффины "Невероятный Халк": очень понравятся детям
Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Уильямс придумала рецепт кексов со шпинатом, чтобы её дети ели больше зелени. Однако не беспокойтесь, вы даже не почувствуете вкуса шпината в этих фантастически вкусных кексах.

Ингредиенты

  • 1 банан или 1 яблоко гала, очищенное от сердцевины и разрезанное на четвертинки
  • 1/4 стакана мёда или 3-5 фиников без косточек
  • 2 куриных яйца
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 2 большие горсти шпината
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов, затем смажьте форму для мини-кексов растительным или сливочным маслом. 
  2. Поместите все ингредиенты в указанном выше порядке (сначала влажные ингредиенты) в мощный блендер. Взбивайте до получения однородной массы не менее 45 секунд.
  3. Заполните формочки для мини-кексов на 3/4, затем посыпьте сверху орехами или ягодами. Выпекайте 13 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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