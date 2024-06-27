Сырная запеканка с сосисками, овощами и хлебом на завтрак: очень вкусно и просто

Запеканка из яиц, сыра и сосисок — это пикантное и довольно сытное блюдо, которое можно быстро приготовить на завтрак.
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Ингредиенты
Полкило сосисок из свинины, нарезанных кусочками
2 чайные ложки масла
2 чашки нарезанного кубиками болгарского перца
1/2 луковицы, нарезанной кубиками
Упаковка шпината
Хрустящий французский хлеб, нарезанный кубиками
12 яиц
3/4 стакана молока
1 чайная ложка молотого горчичного порошка
1 чайная ложка соли
1/4 чайной ложки свежего молотого перца
1 чашка тёртого сыра чеддер
Приготовление
Поджарьте сосиски на сковороде. Уберите на тарелку.
Добавьте масло в сковороду и обжарьте лук. Добавьте болгарский перец и готовьте около 5 минут. Затем добавьте шпинат и готовьте ещё минуту. Верните к зажарке сосиски.
В большой миске взбейте яйца. Смешайте молоко, горчицу, соль и перец. Добавьте сыр.
Смажьте маслом форму для выпечки, положите на дно кубики хлеба. Выложите смесь из овощей и сосисок поверх хлеба, а затем вылейте сверху яичную смесь. Посолите и поперчите, накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа или на ночь.
Выпекайте при температуре 175 градусов в течение 40-45 минут.