Сырная запеканка с сосисками, овощами и хлебом на завтрак: очень вкусно и просто

Сырная запеканка с сосисками на завтрак: простой рецепт

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из яиц, сыра и сосисок — это пикантное и довольно сытное блюдо, которое можно быстро приготовить на завтрак.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

Полкило сосисок из свинины, нарезанных кусочками

2 чайные ложки масла

2 чашки нарезанного кубиками болгарского перца

1/2 луковицы, нарезанной кубиками

Упаковка шпината

Хрустящий французский хлеб, нарезанный кубиками

12 яиц

3/4 стакана молока

1 чайная ложка молотого горчичного порошка

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки свежего молотого перца

1 чашка тёртого сыра чеддер

Приготовление