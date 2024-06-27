Готовим дома уксус из крапивы: маринад для мяса с ним получается фантастическим

Крапива — одно из самых полезных растений на планете, тем более она растёт как сорняк практически на любом приусадебном участке.
Крапиву часто добавляют в салаты, делают из неё мази. Однако мы вам предлагаем сделать уксус из этой полезной травы. Его можно использовать в качестве заправки для салата или для приготовления вкусных маринадов.
Заполните банку сушёной крапивой примерно на четверть. Влейте яблочный уксус, чтобы крапива была полностью в него погружена. Накройте банку и оставьте в тёмном прохладном месте на три-шесть недель. Если в этот период трава начнёт впитывать уксус, при необходимости добавьте ещё. Время от времени встряхивайте банку. Процедите через марлю — крапивный уксус готов. Он может храниться в течение года в тёмном прохладном месте.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.