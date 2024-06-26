Яйца вкрутую: чтобы скорлупа легко очищалась, нужно знать одну хитрость

Яйца вкрутую: как правильно варить

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца вкрутую — простое, недорогое и полезное блюдо. Изучите все хитрости и советы, чтобы каждый раз готовить их в совершенстве.

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Готовите ли вы яйца вкрутую, чтобы покрасить их на Пасху или в качестве полезной закуски, вам стоит следовать этому рецепту. Результат — идеально приготовленные яйца, которые легко очищаются.

Ингредиенты

12 крупных яиц

Вода

Приготовление

Поместите яйца на дно большой кастрюли и залейте холодной водой. Доведите до кипения на сильном огне. Как только вода закипит, выключите огонь, снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и дайте настояться 6-12 минут. Выньте яйца из кастрюли шумовкой, слегка стукните об стол, чтобы они немного треснули, а затем поместите их в миску с ледяной водой на 3-4 минуты. Очищаться они должны легко. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до трёх дней.