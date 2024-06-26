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Салат "Цезарь" с брокколи и пекинской капустой: в заправку входит яичный желток

Салат "Цезарь" с брокколи: вариация на тему классического блюда

1:20
Еда

Нет ничего проще, чем приготовить этот оригинальный вариант классического салата "Цезарь". Он идеален в качестве гарнира, чтобы сбалансировать сытные мясные блюда и блюда с высоким содержанием углеводов.

Салат "Цезарь" с брокколи: вариация на тему классического блюда
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 750 г брокколи
  • 2 филе анчоуса в масле
  • 1 зубчик чеснока, нарезанный ломтиками
  • Яичный желток
  • 1/4 кочана пекинской капусты
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока
  • 3 столовые ложки тёртого сыра пармезан
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • Соль
  • Лимонная цедра
  • Молотый чёрный перец

Приготовление

Разомните анчоусы и чеснок на разделочной доске до получения гладкой пасты. Переложите пасту в большую миску, затем добавьте лимонный сок, горчицу и соль. Добавьте яичный желток и взбейте до однородной массы. Продолжая взбивать, добавьте оливковое масло. Добавьте тёртый пармезан и перемешайте венчиком. Переложите соцветия брокколи в миску с заправкой. Тонко нарежьте капусту. Тоже добавьте в миску. Перемешайте, сверху посыпьте ещё тёртым пармезаном, цедрой лимона, поперчите.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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