Салат "Цезарь" с брокколи и пекинской капустой: в заправку входит яичный желток

Салат "Цезарь" с брокколи: вариация на тему классического блюда

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет ничего проще, чем приготовить этот оригинальный вариант классического салата "Цезарь". Он идеален в качестве гарнира, чтобы сбалансировать сытные мясные блюда и блюда с высоким содержанием углеводов.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

750 г брокколи

2 филе анчоуса в масле

1 зубчик чеснока, нарезанный ломтиками

Яичный желток

1/4 кочана пекинской капусты

1/2 стакана оливкового масла

1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока

3 столовые ложки тёртого сыра пармезан

2 чайные ложки дижонской горчицы

Соль

Лимонная цедра

Молотый чёрный перец

Приготовление

Разомните анчоусы и чеснок на разделочной доске до получения гладкой пасты. Переложите пасту в большую миску, затем добавьте лимонный сок, горчицу и соль. Добавьте яичный желток и взбейте до однородной массы. Продолжая взбивать, добавьте оливковое масло. Добавьте тёртый пармезан и перемешайте венчиком. Переложите соцветия брокколи в миску с заправкой. Тонко нарежьте капусту. Тоже добавьте в миску. Перемешайте, сверху посыпьте ещё тёртым пармезаном, цедрой лимона, поперчите.