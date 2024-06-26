Салат "Цезарь" с брокколи и пекинской капустой: в заправку входит яичный желток

Нет ничего проще, чем приготовить этот оригинальный вариант классического салата "Цезарь". Он идеален в качестве гарнира, чтобы сбалансировать сытные мясные блюда и блюда с высоким содержанием углеводов.
Разомните анчоусы и чеснок на разделочной доске до получения гладкой пасты. Переложите пасту в большую миску, затем добавьте лимонный сок, горчицу и соль. Добавьте яичный желток и взбейте до однородной массы. Продолжая взбивать, добавьте оливковое масло. Добавьте тёртый пармезан и перемешайте венчиком. Переложите соцветия брокколи в миску с заправкой. Тонко нарежьте капусту. Тоже добавьте в миску. Перемешайте, сверху посыпьте ещё тёртым пармезаном, цедрой лимона, поперчите.
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