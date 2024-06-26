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Шот с имбирём, куркумой и лимоном: выпейте этот напиток, если простыли

Рецепт оздоровительного шота с имбирём, куркумой и лимоном

1:01
Еда

Этот простой рецепт напитка с имбирём, куркумой и лимоном идеально подходит для тех случаев, когда необходимо укрепить иммунитет. Особенно если вы чувствуете, что заболеваете.

Рецепт оздоровительного шота с имбирём, куркумой и лимоном
Фото: flickr.com by Wanna Be Creative is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шот имеет яркий золотистый цвет, напоминающий коктейли, он приятен на вкус и насыщает организм важными питательными веществами. На его приготовление у вас уйдёт около 10 минут.

Ингредиенты

  • 1 апельсин
  • 2 лимона
  • 1/4 стакана измельчённой куркумы
  • 1/4 стакана нарезанного имбиря
  • 1/8 чайной ложки свежего чёрного перца
  • 1/4 чайной ложки оливкового масла (по желанию)

Приготовление

Выжмите сок или смешайте апельсин, лимон, куркуму и имбирь. Процедите через мелкое сито или марлю. Подавайте в бокалах, посыпав сверху чёрным перцем. Вы также можете добавить оливковое масло, чтобы улучшить усвоение куркумы.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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