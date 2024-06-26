Шот с имбирём, куркумой и лимоном: выпейте этот напиток, если простыли

Этот простой рецепт напитка с имбирём, куркумой и лимоном идеально подходит для тех случаев, когда необходимо укрепить иммунитет. Особенно если вы чувствуете, что заболеваете.
Шот имеет яркий золотистый цвет, напоминающий коктейли, он приятен на вкус и насыщает организм важными питательными веществами. На его приготовление у вас уйдёт около 10 минут.
Выжмите сок или смешайте апельсин, лимон, куркуму и имбирь. Процедите через мелкое сито или марлю. Подавайте в бокалах, посыпав сверху чёрным перцем. Вы также можете добавить оливковое масло, чтобы улучшить усвоение куркумы.
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