Опытные хозяйки всегда держат кусочек мела в холодильнике: ни за что не догадаетесь, почему — гениальный трюк

Холодильник без запахов: секрет обычного мела

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите, чтобы ваш холодильник всегда пах свежестью, а не залежавшейся едой? У опытных хозяек есть проверенный способ — обычный мел!

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Вы наверняка видели мел в холодильниках — не просто так. Он обладает удивительной способностью поглощать неприятные запахи.

Представьте: вы пролили молоко или забыли убрать пакет с сильным ароматом, и холодильник пахнет не очень приятно. Мел — ваш спаситель!

Просто положите несколько брусочков мела в холодильник — и он будет надёжно защищен от неприятных запахов.

Эксперты рекомендуют: после уборки холодильника уксусом и удаления всех продуктов без упаковки, положите мел — он не только поглотит уже существующие запахи, но и предотвратит появление новых.

Конечно, соль и хлеб тоже могут помочь, но мел — самый простой и эффективный вариант.