Опытные хозяйки всегда держат кусочек мела в холодильнике: ни за что не догадаетесь, почему — гениальный трюк

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Холодильник без запахов: секрет обычного мела

0:52
Еда

Хотите, чтобы ваш холодильник всегда пах свежестью, а не залежавшейся едой? У опытных хозяек есть проверенный способ — обычный мел!

Холодильник без запахов: секрет обычного мела
Фото: upload.wikimedia.org by DenizChavdarov is licensed under CC BY-SA 3.0

Вы наверняка видели мел в холодильниках — не просто так. Он обладает удивительной способностью поглощать неприятные запахи.

Представьте: вы пролили молоко или забыли убрать пакет с сильным ароматом, и холодильник пахнет не очень приятно. Мел — ваш спаситель!

Просто положите несколько брусочков мела в холодильник — и он будет надёжно защищен от неприятных запахов.

Эксперты рекомендуют: после уборки холодильника уксусом и удаления всех продуктов без упаковки, положите мел — он не только поглотит уже существующие запахи, но и предотвратит появление новых.

Конечно, соль и хлеб тоже могут помочь, но мел — самый простой и эффективный вариант.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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