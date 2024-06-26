Том ям с креветкой: знаменитый тайский суп очень легко приготовить дома

Готовим правильно том ям с креветкой

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаменитый тайский суп том ям с креветкой можно легко приготовить в кратчайшие сроки. Этот рецепт обязательно стоит взять на заметку всем любителям морепродуктов. Улучшите вкус этого восхитительного супа, добавив в него уксус и соевый соус.

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Ингредиенты

Куриный бульон

2,5 столовой ложки лимонного сока

2,5 шт. галангала

2 столовые ложки тайской пасты красного перца чили

Лемонграсс

Вода по мере необходимости

10 креветок

5 г перца чили

5 г листьев каффир-лайма

3 столовые ложки рыбного соуса

5 вешенок

Приготовление

Влейте в кастрюлю 3 стакана воды или куриного бульона, доведите до кипения. Затем добавьте головы креветок и варите, пока вода не станет оранжевого цвета. Выбросьте эти головы. Добавьте в бульон лемонграсс, галангал, листья каффир-лайма, перец чили, грибы и тайскую пасту из красного перца чили и доведите до кипения. Добавьте креветки, рыбный соус и сок лайма. Отварите креветки до готовности, разложите по тарелкам.