Том ям с креветкой: знаменитый тайский суп очень легко приготовить дома

Знаменитый тайский суп том ям с креветкой можно легко приготовить в кратчайшие сроки. Этот рецепт обязательно стоит взять на заметку всем любителям морепродуктов. Улучшите вкус этого восхитительного супа, добавив в него уксус и соевый соус.
Влейте в кастрюлю 3 стакана воды или куриного бульона, доведите до кипения. Затем добавьте головы креветок и варите, пока вода не станет оранжевого цвета. Выбросьте эти головы. Добавьте в бульон лемонграсс, галангал, листья каффир-лайма, перец чили, грибы и тайскую пасту из красного перца чили и доведите до кипения. Добавьте креветки, рыбный соус и сок лайма. Отварите креветки до готовности, разложите по тарелкам.
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